Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, joi, 11 septembrie 2025. Câștig de 306 lei cu fotbal din România

Biletul zilei la pariuri de joi, 11 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 306 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din România
Cristian Măciucă
10.09.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri joi 11 septembrie 2025 Castig de 306 lei cu fotbal din Romania
Biletul zilei la pariuri, joi, 11 septembrie 2025. Câștig de 306 lei cu fotbal din România. FOTO: sportpictures.eu

Am ales două evenimente din fotbalul românesc, pe care vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 3,06 de la Betano și așteptăm un profit substanțial cu biletul zilei la pariuri de joi, 11 septembrie 2025.

Cotă de 1,70 la FC Voluntari – Chiajna pe biletul zilei

Joi, 11 septembrie, de la ora 19:00, e programat derby-ul ilfovean dintre FC Voluntari și Concordia Chiajna. Cele două echipe speră să revină în prima ligă la finalul acestui sezon. Gazdele sunt pe locul 7, cu 10 puncte, la egalitate cu echipele de pe pozițiile 4, 5 și 6.

Totuși, echipa lui Florin Pîrvu are doar un eșec în 5 etape, cu CS Tunari, scor 1-2. De cealaltă parte, Concordia este pe locul 4, fiind prima echipă din calupul cu 4 puncte. Și fotbaliștii lui Nicolae Dică au un singur eșec, cel cu CSA Steaua, scor 1-4.

Ținând cont de forma în care se află cele două formații, vom miza, în cadrul biletului de joi, 11 septembrie, la acest duel vom pe pronosticul „sub 2,5 goluri”, care la Betano are o cotă de 1,70.

Derby-ul CSA Steaua – ASA Tg. Mureș ne aduce o cotă de 1,80

Derby-ul etapei cu numărul 6 este cel dintre CSA Steaua și ASA Tg. Mureș. Meciul va avea loc joi, 11 septembrie, de la ora 20:30. Bucureștenii sunt pe locul 6, cu 10 puncte, obținute din 3 victorii, 1 egal și 1 înfrângere.

De cealaltă, parte oaspeții conduc clasamentul ligii secunde, cu 13 puncte. Sunt două echipe ofensive. „Militarii” au un golaveraj de 11-7, în timp ce ardelenii au marcat 13 goluri și au încasat doar 3. La partida din Ghencea, vom miza pe pronosticul „ambele marchează”, care la Betano are o cotă de 1,80.

Biletul zilei la pariuri la o cotă de 3,06

Biletul zilei, joi 11 septembrie
În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1,70 pentru pronosticul „sub 2,5 goluri” în meciul FC Voluntari – Chiajna și o cotă de 1,80 pentru „ambele marchează” la CSA Steaua – ASA Tg. Mureș, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,06. Numai bună pentru un câștig de 306 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
