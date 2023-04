Biletul zilei la pariuri, joi, 13 aprilie 2023. Posibil câștig de 633 de lei cu meciuri din Europa League

Joi, 13 aprilie, sunt programate meciurile din turul sferturilor de finală ale Europa League și Conference League. Pentru biletul zilei la pariuri am ales două meciuri extrem de interesante din a doua competiție europeană. Am construit o cotă totală de 6,33 la Betano, iar un potențial bilet verde ne va asigura un câștig de 633 de lei dacă vom miza 100 de lei.

Partida Feyenoord – AS Roma ne pune la dispoziție o cotă de 3,20 pe biletul zilei la pariuri

Feyenoord și AS Roma reeditează în sferturile Europa League meciul din finala primei ediții a Conference League desfășurată anul trecut. Partida este programată, joi, 13 aprilie, de la ora 19:45. Echipa antrenată de Jose Mourinho nu se poate baza pe Darboe, Karsdorp și Solbakken.

Feyenoord a câștigat grupa F din Europa League și s-a calificat direct în optimile competiției. Pentru un loc în sferturi, olandezii au fost nevoiți să treacă de Șahtior Donețk. După un meci echilibrat desfășurat pe teren străin, scor 1-1, olandezii au făcut instrucție pe teren propriu la retur, când au câștigat, scor 7-1.

De cealaltă parte, AS Roma a fost nevoită să joace un meci în plus în comparație cu Feyenoord. Echipa antrenată de Jose Mourinho, care , a trecut de Salzburg, scor 2-1 la general în play-off-ul Europa League, iar în optimi a eliminat-o pe Real Sociedad, scor 2-0 la general. Vom alege varianta „2 solist”, care are la Betano o cotă de 3,20.

Meciul Manchester United – Sevilla sare în ajutor cu o cotă de 1,98 pe biletul zilei la pariuri

Un alt duel interesant programat în sferturile Europa League le pune față în față pe Manchester United și Sevilla, joi, 13 aprilie, ora 22:00. Partida tur va avea loc pe Old Trafford. Ultimul meci direct între cele două formații a avut loc în 2020 când Sevilla a trecut cu 2-1 de „diavoli” în semifinalele Europa League. Ibericii aveau să câștige competiția.

De precizat este faptul că echipa antrenată de Erik ten Hag va înfrunta a treia echipă din La Liga în fazele eliminatorii a actualei stagiuni din Europa League. În play-off, , scor 4-3 la general, iar în optimi formația din Premier League a trimis-o „acasă” pe Betis, scor 5-1 la general.

De cealaltă parte, Sevilla a trecut la limită în play-off de PSV, scor 3-2 la general, iar în optimi, tot cu greu, a eliminat-o pe Fenerbahce, scor 2-1 la general. Cele două echipe s-au mai întâlnit în optimile Ligii Campionilor din 2018. Spaniolii câștigau „dubla” după 0-0 în Spania și 2-1 pe Old Trafford. Vom alege varianta „GG”, care are la Betano o cotă de 1,98.

Biletul zilei la pariuri de joi, 13 aprilie 2023, aduce un posibil câștig de 633 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Betano o cotă de 3,20 pentru pronosticul „2 solist” în meciul Feyenoord – AS Roma și o cotă de 1,98 pentru „GG” la Manchester United – Sevilla, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6,33. Numai bună pentru un câștig de 633 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.