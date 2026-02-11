Biletul zilei la pariuri, joi, 12 februarie 2026. Câștig de 646 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe o întâlnire din campionatul Angliei și una din Cupa Spaniei, în care evoluează formații de top. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.46 la MaxBet și așteptăm un profit incredibil cu biletul zilei la pariuri de joi, 12 februarie 2026.

Cotă de 3.15 de la Brentford – Arsenal pentru biletul zilei la pariuri de joi, 12 februarie 2026

Deschidem biletul zilei de joi la pariuri cu meciul Brentford – Arsenal Londra, din , programat de la ora 22:00. Este un duel extrem de interesant între două echipe aflate în formă.

Lideri în clasament, ”tunarii” par că au trecut peste perioada mai grea pe care au avut-o la finalul lunii ianuarie și au obținut două victorii categorice în campionat, reușind să înscrie și 7 goluri.

Deși a pierdut câțiva jucători importanți, Brentford a rămas aceeași formație imprevizibilă care marchează destul de mult, dar care are lacune în defensivă. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: peste 3.5 goluri”, pentru că și cota de 3.15 oferită de MaxBet este foarte tentantă.

Golurile de la Atletico – Barcelona aduc o cotă de 2.05

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Atletico Madrid – Barcelona, din prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei, care va avea loc tot de la ora 22:00. O nouă ciocnire între doi coloși care este așteptată cu sufletul la gură de toată lumea.

Catalanii traversează o perioadă excelentă, jocul funcționează și fanii sunt încântați. Însă, marea problemă o reprezintă faptul că tehnicianul german la finalul sezonului dacă Joan Laporta nu va fi reales președinte.

Trupa lui Diego Simeone are încă un sezon cu fluctuații destul de mari și pare ieșită din lupta la titlu, astfel că a doua competiție internă poate reprezenta drumul spre un trofeu. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: peste 3.5”, care are la MaxBet o cotă de 2.05.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 646 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 3.15 pentru pronosticul ”total goluri: peste 3.5 goluri” în meciul Brentford – Arsenal Londra și o cotă de 2.05 pentru ”total goluri: peste 3.5 goluri” la Atletico Madrid – Barcelona, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.46. Numai bună pentru un câștig de 646 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.