Biletul zilei la pariuri, joi, 12 martie 2026. Câștig de 386 de lei cu Europa League și Conference League

promit spectacol și noi căutăm să profităm de acest lucru și să avem biletul zilei care să ne aducă un câștig frumos. O să mizăm pe două meciuri, unul din Europa League și unul din Conference League.

Confirmă AZ Alkmaar că este favorită? Duel tare cu Sparta Praga în Conference League

Optimile de finală din Conference League ne aduc un meci tare, între AZ Alkmaar și Sparta Praga, două formații care sunt printre cele mai puternice în campionatele lor. Partida tur urmează să aibă loc în Olanda, iar specialiștii o văd favorită pe trupa batavă la calificarea mai departe în competiție. Totuși, nici valoarea formației din Cehia nu trebuie neglijată, mai ales că în ultimii ani a fost mai mereu prezentă în grupele competițiilor europene.

Chiar dacă AZ Alkmaar tocmai a pierdut ultimul meci din campionat, 1-2, cu PSV, noi credem că formația olandeză va face o figură frumoasă și-și va confirma statutul de favorită la confruntarea împotriva celor de la Sparta Praga. Astfel, noi mizăm pe victorie AZ Alkmaar contra celor de la Sparta Praga, pentru o cotă de 2,16 oferită de cei de la Maxbet.

Stuttgart – Porto, partidă cu multe goluri în Europa League?

Europa League ne propune și ea meciuri frumoase, între echipe care prestează un fotbal plăcut, ofensiv. Stuttgart primește vizita celor de la FC Porto, formație care în ultima etapă din campionatul Portugaliei a remizat, 2-2, cu marea rivală, Benfica. De cealaltă parte cei de la Stuttgart au făcut și ei tot egal, 2-2, la Mainz.

Astfel, date fiind dorința ambelor grupări de a ataca și de a marca, coroborată cu valoarea jucătorilor ce vor fi pe teren, noi mizăm pe minim 2,5 goluri în meci, pentru o cotă de 1,79 oferită de Maxbet. Așadar, , format din cele două meciuri de mai sus ne aduce o cotă totală de 3,87 la Maxbet, iar cu o miză de 100 de lei putem câștiga nu mai puțin de 386 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.