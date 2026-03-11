Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, joi, 12 martie 2026. Câștig de 386 de lei cu Europa League și Conference League

Biletul zilei la pariuri de joi, 12 martie 2026, poate aduce un câștig de 386 lei cu ajutorul a două meciuri tari din Europa League și Conference League.
FANATIK
11.03.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri joi 12 martie 2026 Castig de 386 de lei cu Europa League si Conference League
Biletul zilei la pariuri sportive de joi are meciuri din Europa League și Conference League
ADVERTISEMENT

Partidele din Europa promit spectacol și noi căutăm să profităm de acest lucru și să avem biletul zilei care să ne aducă un câștig frumos. O să mizăm pe două meciuri, unul din Europa League și unul din Conference League.

Confirmă AZ Alkmaar că este favorită? Duel tare cu Sparta Praga în Conference League

Optimile de finală din Conference League ne aduc un meci tare, între AZ Alkmaar și Sparta Praga, două formații care sunt printre cele mai puternice în campionatele lor. Partida tur urmează să aibă loc în  Olanda, iar specialiștii o văd favorită pe trupa batavă la calificarea mai departe în competiție. Totuși, nici valoarea formației din Cehia nu trebuie neglijată, mai ales că în ultimii ani a fost mai mereu prezentă în grupele competițiilor europene.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă AZ Alkmaar tocmai a pierdut ultimul meci din campionat, 1-2, cu PSV, noi credem că formația olandeză va face o figură frumoasă și-și va confirma statutul de favorită la confruntarea împotriva celor de la Sparta Praga. Astfel, noi mizăm pe victorie AZ Alkmaar contra celor de la Sparta Praga, pentru o cotă de 2,16 oferită de cei de la Maxbet.

Stuttgart – Porto, partidă cu multe goluri în Europa League?

Europa League ne propune și ea meciuri frumoase, între echipe care prestează un fotbal plăcut, ofensiv. Stuttgart primește vizita celor de la FC Porto, formație care în ultima etapă din campionatul Portugaliei a remizat, 2-2, cu marea rivală, Benfica. De cealaltă parte cei de la Stuttgart au făcut și ei tot egal, 2-2, la Mainz.

ADVERTISEMENT
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia...
Digi24.ro
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți

Astfel, date fiind dorința ambelor grupări de a ataca și de a marca, coroborată cu valoarea jucătorilor ce vor fi pe teren, noi mizăm pe minim 2,5 goluri în meci, pentru o cotă de 1,79 oferită de Maxbet. Așadar, biletul zilei, format din cele două meciuri de mai sus ne aduce o cotă totală de 3,87 la Maxbet, iar cu o miză de 100 de lei putem câștiga nu mai puțin de 386 de lei.

Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea...
Digisport.ro
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de marți, 10 martie. Bet Builder de cotă 6.00 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 10 martie. Bet Builder de cotă 6.00 la Superbet pentru Newcastle – Barcelona
Biletul zilei la pariuri, marți, 10 martie 2026. Câștig de 221 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, marți, 10 martie 2026. Câștig de 221 de lei cu două meciuri din Champions League
Pontul zilei de luni, 9 martie. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de luni, 9 martie. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru CFR Cluj – Dinamo București
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Anunță sfârșitul carierei lui Mirel Rădoi după revenirea la FCSB: 'Vei fi compromis!...
iamsport.ro
Anunță sfârșitul carierei lui Mirel Rădoi după revenirea la FCSB: 'Vei fi compromis! Oierul este dependent de pariuri, nu va rezista'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!