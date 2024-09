Biletul zilei la pariuri, joi, 12 septembrie 2024. Câștig de 521 de lei cu tenis

Astăzi pariem pe două întâlniri din optimile de finală ale turneului de tenis feminin de la Guadalajara, în care joacă două dintre pretendentele la trofeu. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.21 la Betano și așteptăm un profit bun.

Deschidem biletul zilei de joi la pariuri cu meciul Caroline Garcia – Ena Shibahara. Sportiva din Franța are prima șansă la calificare în fața unei sportive care se descurcă mult mai bine în proba de dublu.

ADVERTISEMENT

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Jelena Ostapenko – Marina Stakusic. Letona este principala favorită a competiției din Mexic și caută al treilea trofeu al anului.

Seturile de la Garcia – Shibahara aduc o cotă de 2.20

Ajunsă la 30 de ani, Caroline Garcia pare că alunecă tot mai tare pe panta descendentă a carierei, dar încearcă să se agațe cu toate forțele de ultima picătură de forță pentru a continua să se mențină la un nivel înalt.

ADVERTISEMENT

Ea a avut un 2024 dezastruos cu eliminări premature la Roland Garros, Wimbledon, Jocurile Olimpice ( ) și US Open, singurele rezultate satisfăcătoare venind în primăvară: semifinală la Rouen și sferturi la Miami.

Japoneza este pe un modest loc 169 și nu are performanțe strălucite la simplu, dar ar putea profita de forma mizerabilă a adversarei sale. La acest meci vom miza pe varianta ”câștigător set 2 – Ena Shibahara”, care are la Betano o cotă de 2.20.

ADVERTISEMENT

Cotă de 2.37 de la Ostapenko – Stakusic pentru biletul zilei

Deși eliminată încă din primul tur al probei de simplu de la US Open, a pus mâna pe marele trofeu în proba de dublu alături de ucraineanca Lyudmyla Kichenok și are un moral excelent pentru competiția din Mexic.

De partea cealaltă, la doar 19 ani, Stakusic este lipsită de experiența marilor dueluri, deși este văzută ca marea speranță a tenisului canadian. În ciuda faptului că a fost forțată, ea abia a ajuns pe un modest loc 155.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă are un sezon slab pe hard, letona nu ar trebui să întâmpine dificultăți în a trece mai departe. În aceste condiții, am ales pronosticul ”victorie Jelena Ostapenko și sub 20.5 game-uri”, pentru că și cota de 2.37 oferită de Betano este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 521 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2.20 pentru pronosticul ”câștigător set 2 – Ena Shibahara” în meciul Caroline Garcia – Ena Shibahara și o cotă de 2.37 pentru ”victorie Jelena Ostapenko și sub 20.5 game-uri” la Jelena Ostapenko – Marina Stakusic, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.21. Numai bună pentru un câștig de 521 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.