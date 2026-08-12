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Biletul zilei la pariuri, joi, 13 august 2026. Câștig de 363 de lei cu trei meciuri din cupele europene

Biletul zilei la pariuri de joi, 13 august 2026, constă în trei meciuri din tururile preliminare ale Europa League și Conference League. Acestea ne pot aduce un câștig de 363 de lei.
Adrian Baciu
12.08.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri joi 13 august 2026 Castig de 363 de lei cu trei meciuri din cupele europene
Biletul zilei la pariuri, joi, 13 august 2026: trei meciuri din cupele europene pentru 363 lei câștig. Sursa foto: hepta.ro
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Săptămâna cu meciurile din cupele europene continuă joi, 13 august. Am ales pentru Biletul zilei la pariuri trei întâlniri din tururile preliminare ale Europa League și Conference League. Vom miza pe favorite pentru o cotă foarte bună la Superbet. E vorba de echipe cunoscute din Olanda, Belgia și Scoția.

Biletul zilei la pariuri, joi, 13 august. Twente și Gent nu ar trebui să aibă emoții în Conference League

Foarte multe meciuri se joacă joi, 13 august, în turul 3 preliminar din Europa League și Conference League. Din oferta celor de la Superbet am ales să pariem pe echipele favorite. În cea de-a treia întrecere ca valoare de pe continent se joacă nu mai puțin de 25 de partide. Am ales de aici să pariem pe două echipe favorite.

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Twente, după 6-0 în tur, are deplasare la Dunajská Streda, de la ora 20. Echipa gazdă este una mult inferioară ca valoare batavilor. Am ales aici să mizăm pe „2 solist” pentru o cotă de 1,50 la Superbet. Tot în această fază a UEFA Conference League mai avem, de la ora 21:30, dar în Belgia, un dezechilibrat Gent – IFK Goteborg.

În meciul din Suedia, Gent s-a impus cu 1-0. Echipa belgiană are un început perfect și în Jupiler Pro-League, acolo unde a învins pe Mechelen în etapa inaugurală, scor 2-0. Pentru un succes contra celor din zona scandinavă, cei de la Gent au tot o cotă de 1,50. Goteborg este foarte modestă pe teren străin. În ultimele 3 meciuri au încasat 9 goluri.

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Mizăm pe Glasgow Rangers pentru o victorie și o posibilă calificare

Pentru al treilea meci de pe Biletul zilei la pariuri, joi, 13 august 2026 am mers pe Ibrox Stadium din Glasgow. Aici, fosta echipă a lui Ianis Hagi primește, în turul 3 preliminar din Europa League, vizita celor de la Jagiellonia. În tur, polonezii s-au impus cu 2-1. Scoțienii au un start modest de sezon, însă valoarea lor ar trebui să primeze.

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La Superbet avem o cotă de 1,58 la „1 solist în acest meci”. Tragem acum linie și vedem o cotă finală de 3,55 pe cele trei meciuri europene. Cu bonusurile aferente și cu o miză de 100 de lei putem câștiga fără emoții 363 de lei.

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Biletul zilei la pariuri joi 13 august 2026 rangers
Biletul zilei la pariuri, joi, 13 august 2026: trei meciuri din cupele europene pentru 363 lei câștig. Sursa foto: hepta.ro
Biletul zilei la pariuri joi 13 august 2026
Biletul zilei la pariuri joi 13 august 2026

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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