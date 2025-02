Biletul zilei la pariuri, joi, 13 februarie 2025. Profit de peste 450 de lei cu dueluri din cupele europene

Dacă este joi înseamnă că la putere sunt meciurile din UEFA Europa League, respectiv Conference League. Am decis să mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5,41 la DON.RO și sperăm la un profit de peste 450 de lei biletul zilei la pariuri de joi, 13 februarie.

Cotă de 1,45 la meciul dintre FC Twente – Bodo/Glimt

FC Twente și Bodo/Glimt sunt două echipe inconstante, dar care marchează de cele mai multe ori indiferent de adversar. Ambele speră la calificarea mai departe în Europa League, iar meciul tur din Olanda va fi cu siguranță unul deschis oricărui rezultat.

ADVERTISEMENT

Olandezii au prins in extremis prezența în play-off, cu o serie de două victorii consecutive, în timp ce adversara de astăzi a jucat până în ultima etapă pentru calificarea în primele opt echipe din competiție.

Mizăm pe multe goluri în acest meci, dar mai ales că ambele vor găsi drumul spre gol, așadar, pronosticul pentru acest meci este ”Ambele echipe marchează”, care la DON.RO, vine cu o cotă de 1,45.

ADVERTISEMENT

Mizăm pe duel încins la PAOK – FCSB, pentru o cotă de 1,90

se vor întâlni pentru a doua oară în acest sezon european, dar de această dată miza este una și mai mare și calificarea se va disputa în două manșe. Disputa tur va avea loc la Salonic, acolo unde campioana României a înregistrat un succes în faza principală a competiției, în inferioritate numerică.

Calculele s-au schimbat puțin de această dată, iar rezultatul din tur nu va decide, cel puțin nu în proporție de 100%, echipa care va merge mai departe. dintre cele două, unul fiind roșu.

ADVERTISEMENT

Pronosticul nostru pentru acest meci este ”Peste 5,5 cartonașe în meci”, care la DON.RO vine însoțit de o cotă de 1,90.

Gent – Real Betis, cireașa de pe tort care completează biletul

După ce am ales să mizăm pe două meciuri din play-off-ul Europa League, am decis să ne mutăm atenția și către Conference League, acolo unde am fost atrași de un duel din Belgia, dintre Gent și Real Betis.

ADVERTISEMENT

Cele două combatante au șanse echilibrate la prima vedere, dar spaniolii se bazează pe un atuu care și-a făcut rapid simțită prezența în jocul echipei din LaLiga. Venirea lui Antony a adus un plus de creativitate în jocul grupării andaluze. Chiar dacă echipa nu a câștigat până acum cu el pe teren, brazilianul a marcat deja pentru Betis și este principalul pericol pentru duelul cu Gent.

Pronosticul nostru pentru acest meci este ”Victorie Betis”, care la DON.RO are o cotă de 1,96.

Biletul zilei aduce un câștig potențial de 554 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 1,45 pentru pronosticul ”Ambele echipe marchează” în meciul FC Twente – Bodo/Glimt, o cotă de 1,90 pentru ”Peste 5,5 cartonașe în meci” la PAOK – FCSB și 1,96 pentru pronosticul ”Victorie Betis” la meciul Gent – Real Betis. Acestea combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,41. Numai bună pentru un câștig de 554 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.