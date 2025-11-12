Biletul zilei la pariuri, joi, 13 noiembrie 2025. Câștig de 405 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026

ADVERTISEMENT

Campionatele din toată lumea au luat pauză pentru meciurile echipelor naționale. În această săptămână se dispută inclusiv jocuri din preliminariile CM 2026, acolo unde va juca și reprezentativa noastră. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,05 la SUPERBET și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de joi, 13 noiembrie 2025.

Cotă de 2,10 de la Anglia – Serbia pentru biletul zilei la pariuri de joi, 13 noiembrie 2025

Meci de totul sau nimic pentru Serbia pe Wembley. Anglia primește vizita vecinilor noștri joi, 13 noiembrie, de la ora 21:45, în preliminariile World Cup 2026. Dacă naționala lui Thomas Tuchel e deja calificată la turneul final, pentru sârbi este ultima șansă să ajungă în Canada, Mexic și SUA.

Până acum, a câștigat toate cele 18 puncte puse în joc și a reușit să înscrie de 18 ori. Și mai impresionant este faptul că britanicii nu au primit până acum niciun gol. Tocmai de aceea am ales la duelul de pe Wembley pronosticul „Nu marchează ambele echipe”, care la SUPERBET are o cotă de 1,71.

Cota de 2,37 de la Irlanda – Portugalia completează biletul zilei de joi

Un alt duel extrem de interesant și de așteptat este cel dintre Irlanda și Portugalia, programat joi, 13 noiembrie, de la ora 21:45. Se anunță o confruntare dezechilibrată, cu Portugalia mare favorită. Cu un succes, lusitanii pot obține biletele pentru World Cup 2026.

Este însă de așteptat și ca irlandezii să joace deschis pentru că poate fi ultima lor șansă de a rămâne în cursa de califcare. Echipa a acumulat 10 puncte din 12 posibile în aceste preliminarii și conduce confortabil Grupa F, la cinci puncte în fața Ungariei, iar cel mai în formă Superstarul portughez a marcat 9 goluri în 8 meciuri la Al Nassr. La acest meci am ales să mergem pe varianta „Pest 2,5 goluri Portugalia”, care la SUPERBET oferă o cotă de 2,37

Câștig de 405 lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 1,71 pentru pronosticul „Nu marchează ambele echipe” la Anglia – Serbia și o cotă de 2,37 pentru „Peste 2,5 goluri Portugalia” în meciul Irlanda – Portugalia, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4,05, numai bună pentru un câștig de 351 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.