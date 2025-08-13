Biletul zilei la pariuri, joi, 14 august 2025. Câștig de 391 de lei cu fotbal

Pe lângă echipele românești care încă sunt angrenate în cupele europene, România este reprezentată și prin antrenori în preliminariile UEFA Europa League, iar de această dată vom miza pe meciurile lui Edi Iordănescu și Răzvan Lucescu. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.91 la Maxbet și așteptăm un profit formidabil cu biletul zilei la pariuri de joi, 14 august 2025.

Cotă de 2.37 de la Wolfsberger – PAOK pentru biletul zilei la pariuri de joi, 14 august 2025

Wolfsberger și PAOK se luptă pentru un loc în play-off-ul Europa League, ceea ce le-ar asigura prezența cel puțin pe tabloul principal al UEFA Conference League. Meciul tur, de la Salonic, a fost unul destul de închis, iar scorul a fost doar 0-0.

PAOK nu a găsit ușor drumul spre poarta formației din Austria și Suntem de părere că Răzvan Lucescu își va monta băieții mult mai bine pentru retur, iar grecii nu vor scăpa victoria de această dată, având în vedere calitatea jucătorilor lui PAOK.

Pentru meciul dintre Wolfsberger și PAOK din turul al treilea al UEFA Europa League, vom alege să mizăm pe selecția „2 solist”, pentru care Maxbet ne oferă o cotă bună de 2.37

Cota de 1.65 de la Legia Varșovia – AEK Larnaca completează biletul zilei de joi

Edi Iordănescu este într-o situație extrem de complicată în Europa League, după ce echipa sa a pierdut cu 4-1 în turul din Cipru. , iar fostul selecționer al naționalei României nu a fost foarte mulțumit de prestația sa.

Polonezii se vor deschide foarte mult, în contextul în care trebuie să recupereze o diferență de trei goluri din tur, iar acest lucru le va face defensiva vulnerabilă. Pentru meciul dintre Legia și AEK Larnaca, vom miza pe pariul „GG – Ambele echipe marchează” pentru o cotă de 1.65 oferită de Maxbet.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Maxbet o cotă de 2.37 pentru pronosticul „2 solist” la Wolfsberger – PAOK și o cotă de 1.65 pentru „GG” la meciul Legia Varșovia – AEK Larnaca, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.91, numai bună pentru un câștig de 391 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.