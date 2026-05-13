Biletul zilei la pariuri, joi, 14 mai 2026. Câștig de 552 de lei cu meciuri de fotbal

Finalul de sezon promite să fie unul în care meciurile disputate să se joace la un nivel extrem de ridicat, asta pentru că miza este una uriașă pentru mai toate echipele. Așadar, noi mizăm pe 4 partide ce se dispută joi și cu care căutăm să avem biletul zilei câștigător.

Goluri multe în Elveția? Mizăm pe 2 partide jucate de Basel și Young Boys

Pentru pariori campionatul Elveției a fost unul extrem de atractiv în acest sezon, asta pentru că s-au marcat multe goluri și s-a jucat un fotbal spectaculos, vertical, plin de viteză. Acum, aproape de final, se știe deja campioana, Thun, care urmează să primească vizita celor de la Young Boys. La această partidă noi mizăm pe minim 3 goluri în meci pentru o cotă de 1,35 oferită de Netbet.

Nu ne oprim aici și aruncă o privire către o altă confruntare ce se desfășoară în campionatul Elveției, de data aceasta între FC Basel și St. Gallen, două dintre echipele care au avut cele mai multe goluri marcate până acum. Așadar, datorită acestui aspect, noi mizăm pe minim 3 goluri în meci la o cotă de 1,38 oferită de Netbet.

Finala Cupei din Danemarca. Copenhaga sau Midtjylland?

La fel ca în Elveția, și în Danemarca se știe campioana, asta după ce în ultima etapă Midtjylland a făcut doar egal, iar cei de la Aarhus au reușit o victorie care face ca diferența înainte de ultima etapă să fie de 4 puncte, imposibilă de recuperat. Astfel, cei de la Midtjylland rămân cu un singur trofeu pe care îl pot câștiga și anume Cupa.

Ultimul act este contra celor de la Copenhaga, formație care la rândul ei a dezamăgit pentru că nu a putut să se califice în play-off și să se bată pentru pozițiile fruntașe. Astfel, la partida dintre FC Copenhaga și Midtjylland, din finala Cupei, noi mizăm pe trupa din capitală că o să câștige trofeul pentru o cotă de 1,73 oferită de Netbet.

Real Madrid își revine după El Clasico?

sunt 3 meciuri de jucat din această stagiune, care mai degrabă par să-i chinuie pe galactici. Urmează duelul de pe teren propriu cu Real Oviedo, la doar câteva zile după eșecul suferit de elevii lui Arbeloa în El Clasico. Noi mizăm pe un meci fără multe goluri, astfel pronosticul este de sub 3,5 goluri în partidă pentru o cotă de 1,62 oferită de Netbet.

Așadar conține cele 4 meciuri de mai sus și cu o miză de 100 de lei putem câștiga 522 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.