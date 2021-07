Biletul zilei la pariuri, joi, 15 iulie 2021. Liga 1 şi Conference League ne aduc aproape 400 de lei la Get’s Bet

Momentul mult aşteptat de microbiştii din România a venit. Începe Liga 1, iar primul meci nu putea să lipsească de pe biletul nostru. Alături de el, punem şi o partidă din preliminariile Conference League. Mizăm 100 de lei la şi aşteptăm un câştig de 387.

Meciul care deschide noul sezon de Liga 1, dar şi biletul zilei, este FC Botoşani – FCSB. Se joacă de la ora 20:30, iar oaspeţii sunt favoriţi pe un teren pe care nu au pierdut niciodată.

Jumătate de oră mai târziu, de la ora 21:00, Academia Puskas din Ungaria primeşte vizita finlandezilor de la Inter Turku, în manşa retur a primului tur preliminar din Conference League. În primul joc a fost 1-1, astfel că maghiarii se califică dacă o să câştige.

Cotă 1,80 pentru un „solist“ pe biletul zilei

FC Botoşani – FCSB este un duel în care gazdele nu au reuşit niciodată să se impună. FCSB are un palmares de invidiat în Moldova, unde, în 11 deplasări, a câştigat de 10 ori. A existat şi o remiză, în returul sezonului regular din ediţia precedentă de Liga 1. Pentru roş-albaştri va fi un prilej foarte bun să-şi testeze echipa, care .

FC Botoşani a pierdut jucători importanţi, ca Rodriguez şi Keita, iar pe Chindriş nu se mai bazează. Nucleul a rămas, însă, destul de compact, astfel că nu vom avea surprize prea mari în primul 11. Antrenorul Marius Croitoru îşi doreşte un succes în faţa echipei lui Gigi Becali, la fel ca acela din iulie 2019.

Dar, în 20 de întâlniri directe în Liga 1, sezon regular şi play-off, moldovenii au câştigat o singură dată. Au mai fost şi 4 remize, ceea ce înseamnă că FCSB are nu mai puţin de 15 victorii. O statistică zdrobitoare, care are şanse mari să se îmbogăţească după partida din această seară. „2 solist“ are cotă 1,80 la .

O victorie sigură pe biletul zilei, la cotă 2,05

Academia Puskas – Inter Turku e meciul decisiv, partida care va stabili care echipă se califică în turul secund al preliminariilor Conference League. Favorite sunt gazdele, care au plecat neînvinse din Finlanda, dar, aşa cum ne-a arătat , orice se poate întâmpla. Apropo de CFR Cluj, Academia Puskas a disputat un meci amical împotriva campioaniei României în această vară şi a câştigat cu 1-0. A fost singura înfrângere a ardelenilor în perioada de pregătire, ceea ce spune multe despre valoarea maghiarilor.

Inter Turku a rezistat destul de bine în tur, deşi echipa mai bună a fost Academia. Maghiarii au avut mai multe încercări la poarta adversă (10-7), dar n-au cadrat decât două şuturi. Finlandezii au deschis scorul, după o oră de joc, însă după 17 minute a venit şi egalare. Regula golului din deplasare a fost abrogată, astfel că victoria este singura care aduce calificarea în 90 de minute.

Ungurii vor avea avantajul terenului propriu, al valorii şi al… temperaturii. La Budapesta, e mai cald decât sunt obişnuiţi finlandezii, iar asta s-ar putea să îi coste scump. „1 pauză / 1 final“ are cota 2,05 la .

Biletul zilei, profit de aproape 300 de lei

Aşadar, o victorie a lui FCSB pe terenul lui FC Botoşani, cotată cu 1,80, coroborată cu un succes sigur al maghiarilor de la Academia Puskas în returul cu finlandezii de la Inter Turku (cotă 2,05), înseamnă o cotă totală de 3,87 la . Altfel spus, un profit de aproape 300 de lei, la o miză de 100.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.