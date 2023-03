Biletul zilei la pariuri, joi, 16 martie 2023. Posibil câștig de 615 lei cu meciuri din Europa League și Conference League

După ce am asistat la ultimele meciuri din optimile Ligii Campionilor, ne pregătim să luăm la cunoștință tabloul complet al sferturilor de finală din Europa League și . Pentru biletul zilei la pariuri de joi, 16 martie am ales să mizăm pe două confruntări tari din cele două competiții europene. Am construit o cotă totală de 6,15 la Netbet, iar un potențial bilet verde ne va aduce în buzunare 615 lei, dacă vom miza suma de 100 de lei.

Meciul din Europa League Real Sociedad – AS Roma ne pune la dispoziție o cotă de 3,20 pe biletul zilei la pariuri de joi, 16 martie

Real Sociedad primește vizita celor de la AS Roma în returul optimilor din Europa League, joi, 16 martie, de la ora 22:00. Echipa antrenată de Jose Mourinho a câștigat, scor 2-0 în meciul de pe Stadio Olimpico și are prima șansă la calificare.

, care se pregătește pentru startul play-off-ului SuperLigii care va luat începe la finalul săptămânii. Pe locul 5 în Serie A, AS Roma a înregistrat un parcurs bun și în cupele europene. În play-off-ul Europa League, italienii au trecut de Salzburg, scor 2-1 la general.

„Bascii” sunt fără victorie de cinci meciuri în toate competițiile și au moralul la pământ înaintea meciului de pe Reale Arena din San Sebastian. De cealaltă parte, AS Roma a câștigat două din ultimele trei meciuri. Formația din capitala Italiei a pierdut, scor 3-4 cu Sassuolo în ultima partidă din campionat. Vom alege varianta „1 și sub 2,5 goluri”, care are la Netbet o cotă de 3,20, foarte bună de pariat.

Partida din Conference League Alkmaar – Lazio vine în ajutor cu o cotă de 2,95 pe biletul zilei la pariuri de joi, 16 martie

Un alt meci interesant le pune față în față pe Alkmaar și Lazio, meciul retur din optimile Conference League de la ora 22:00. Olandezii s-au impus pe terenul „călăului” lui CFR Cluj, scor 1-2, iar italienii au o misiune dificilă pe tărâm olandez.

de a se califica în optimile Conference League. Echipa pregătită de Maurizio Sarri a trecut de campioana României, scor 1-0 la general, însă sunt cu un pas în afara competiției. Deși venea după victoria cu liderul Napoli din campionat, Lazio a pierdut surprinzător, fiind nevoită să întoarcă soarta calificării în sferturi în Olanda.

Totuși, Alkmaar este în formă, cu 4 victorii în ultimele 4 partide și promite să le facă viață grea italienilor. Vom alege varianta „șansă dublă și total goluri: x2 și peste 2,5”, care are la Netbet o cotă totală de 2,95, foarte ofertantă.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 615 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Netbet o cotă de 3,20 pentru pronosticul ”1 și sub 2,5 goluri” în meciul Real Sociedad – AS Roma și o cotă de 2,95 pentru „X2 și peste 2,5 goluri” la Alkmaar – Lazio, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6,15. Numai bună pentru un câștig de 615 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.