Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, joi, 16 octombrie 2025. Câștig de 395 de lei cu tenis

Biletul zilei la pariuri de joi, 16 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 395 de lei cu ajutorul a două meciuri de tenis de la turneele de la Osaka și Stockholm.
Traian Terzian
15.10.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri joi 16 octombrie 2025 Castig de 395 de lei cu tenis
Câștig frumos cu cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 16 octombrie 2025. Sursă foto: Hepta

Astăzi pariem pe două întâlniri din tenis, una din competiția feminină de la Osaka și alta de la cea masculină de la Stockholm. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.83 la MaxWin și așteptăm un profit minunat cu biletul zilei la pariuri de joi, 16 octombrie 2025.

ADVERTISEMENT

Game-urile de la Elise Mertens – Tereza Valentova aduc o cotă de 1.90 pentru biletul zilei la pariuri de joi, 16 octombrie 2025

Deschidem biletul zilei de joi la pariuri cu meciul Elise Mertens – Tereza Valentova, din optimile de finală de la Osaka. Sportiva din Belgia este favorită 3 și pornește cu prima șansă în acest duel.

Ajunsă la 29 de ani, Mertens se menține în continuare în elita tenisului feminin, iar în acest an a reușit să câștige turneul de la ‘s-Hertogenbosch după o finală cu Gabriela Ruse. Marea problemă a ei o reprezintă faptul că de când a început sezonul de sală din Asia pare complet ieșită din formă.

ADVERTISEMENT

De acest lucru va încerca să profite și Valentova, care la 18 ani încearcă să-și croiască drumul în circuitul WTA. La acest meci vom miza pe varianta ”total game-uri: peste 21.5”, care are la MaxWin o cotă de 1.90.

Cotă de 2.02 de la Ugo Humbert – Matteo Berrettini

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Ugo Humbert – Matteo Berrettini, din optimile de finală de la Stockholm. Este un duel extrem de echilibrat între doi jucători cu mult talent.

ADVERTISEMENT
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
Digi24.ro
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe

Francezul a arătat o constanță în ultimii ani și este tot timpul acolo în Top 20, dar parcă nu reușește să treacă un anumit nivel. Cap de serie numărul 4, pe Humbert îl așteaptă o partidă infernală cu un Berrettini, care deși nu mai este în forma de altă dată, rămâne un adevărat pericol.

ADVERTISEMENT
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Digisport.ro
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi

Italianul trăiește o adevărată poveste de dragoste cu o dansatoare, însă visează să revină și în topul tenisului mondial. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total game-uri Ugo Humbert: sub 12.5”, pentru că și cota de 2.02 oferită de MaxWin este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 395 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la MaxWin o cotă de 1.90 pentru pronosticul ”total game-uri: peste 21.5” în meciul Elise Mertens – Tereza Valentova și o cotă de 2.02 pentru ”total game-uri Ugo Humbert: sub 12.5” la Ugo Humbert – Matteo Berrettini, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.83. Numai bună pentru un câștig de 395 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei la pariuri pentru joi, 16 octombrie 2025

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de marți, 14 octombrie. Bet Builder de cotă 3.50 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 14 octombrie. Bet Builder de cotă 3.50 la Superbet pentru Italia – Israel
Biletul zilei la pariuri, marți, 14 octombrie 2025. Câștig de 481 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, marți, 14 octombrie 2025. Câștig de 481 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026
Pontul zilei de luni, 13 octombrie. Bet Builder de cotă 3,60 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de luni, 13 octombrie. Bet Builder de cotă 3,60 la Superbet pentru Islanda – Franța
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Acuzat de legenda Stelei că a plătit-o 'la negru', Becali a recunoscut: 'E...
iamsport.ro
Acuzat de legenda Stelei că a plătit-o 'la negru', Becali a recunoscut: 'E adevărat!'. A urmat un dialog uluitor între Lăcătuș și latifundiar: 'Am fost prost!' / 'Să dăm pe față'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!