Biletul zilei la pariuri, joi, 16 octombrie 2025. Câștig de 395 de lei cu tenis

Astăzi pariem pe două întâlniri din tenis, una din competiția feminină de la Osaka și alta de la cea masculină de la Stockholm. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.83 la MaxWin și așteptăm un profit minunat cu biletul zilei la pariuri de joi, 16 octombrie 2025.

Game-urile de la Elise Mertens – Tereza Valentova aduc o cotă de 1.90 pentru biletul zilei la pariuri de joi, 16 octombrie 2025

Deschidem biletul zilei de joi la pariuri cu meciul Elise Mertens – Tereza Valentova, din optimile de finală de la Osaka. Sportiva din Belgia este favorită 3 și pornește cu prima șansă în acest duel.

Ajunsă la 29 de ani, Mertens se menține în continuare în elita tenisului feminin, iar în acest an . Marea problemă a ei o reprezintă faptul că de când a început sezonul de sală din Asia pare complet ieșită din formă.

De acest lucru va încerca să profite și Valentova, care la 18 ani încearcă să-și croiască drumul în circuitul WTA. La acest meci vom miza pe varianta ”total game-uri: peste 21.5”, care are la MaxWin o cotă de 1.90.

Cotă de 2.02 de la Ugo Humbert – Matteo Berrettini

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Ugo Humbert – Matteo Berrettini, din optimile de finală de la Stockholm. Este un duel extrem de echilibrat între doi jucători cu mult talent.

Francezul a arătat o constanță în ultimii ani și este tot timpul acolo în Top 20, dar parcă nu reușește să treacă un anumit nivel. Cap de serie numărul 4, pe Humbert îl așteaptă o partidă infernală cu un Berrettini, care deși nu mai este în forma de altă dată, rămâne un adevărat pericol.

, însă visează să revină și în topul tenisului mondial. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total game-uri Ugo Humbert: sub 12.5”, pentru că și cota de 2.02 oferită de MaxWin este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 395 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la MaxWin o cotă de 1.90 pentru pronosticul ”total game-uri: peste 21.5” în meciul Elise Mertens – Tereza Valentova și o cotă de 2.02 pentru ”total game-uri Ugo Humbert: sub 12.5” la Ugo Humbert – Matteo Berrettini, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.83. Numai bună pentru un câștig de 395 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

