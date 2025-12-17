Biletul zilei la pariuri, joi, 18 decembrie 2025. Câștig de 356 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

În această săptămână nu vom avea meciuri de Champions League sau de Europa League, însă ne vom bucura de partide interesante în UEFA Conference League, printre care și AEK Atena – Universitatea Craiova. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.56 la SUPERBET și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de joi, 18 decembrie 2025.

Cotă de 2,15 de la Lausanne – Fiorentina pentru biletul zilei la pariuri de joi, 18 decembrie 2025

Fiorentina se află în una dintre cele mai dificile perioade ale existenței sale, iar formația „viola” nu a obținut nicio victorie în actuala stagiune din Serie A. În Conference League, italienii au acumulat 9 puncte cu o singură etapă rămasă de disputat și se vor califica mai departe.

Fosta echipă a lui Adrian Mutu a arătat altă față în Conference League, mai ales că adversarii din această competiție UEFA sunt destul de accesibili. Nici formația elvețiană nu este într-o situație prea roz în întrecerea internă, însă în cupele europene a adunat 8 puncte și este sub Fiorentina.

Pentru această partidă, vom miza totuși pe valoarea jucătorilor Fiorentinei și vom paria pe „2 solist”, pentru care SUPERBET ne oferă o cotă de 2,15.

Cota de 1,66 de la Mainz – Samsunspor completează biletul zilei de joi

Samsunspor este una dintre surprizele plăcute ale fazei ligii din Conference League. Deși numele echipei din Turcia nu spune foarte multe, ea a adunat 10 puncte și se poate califica direct în optimile UEFA Conference League.

Adversara pe care o avea în ultima etapă nu este deloc una accesibilă, mai exact Mainz, Cu toate acestea, mai ales pe teren propriu. Pentru această partidă vom alege să mizăm pe „GG – Ambele echipe marchează” pentru o cotă de 1.66 la SUPERBET.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 2,15 pentru pronosticul „2 solist” la Lausanne – Fiorentina și o cotă de 1,66 pentru „GG” în meciul Mainz – Samsunspor, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.56, numai bună pentru un câștig de 356 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.