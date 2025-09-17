Biletul zilei la pariuri, joi, 18 septembrie 2025. Câștig de 205 lei cu două meciuri din Champions League

A început spectacolul UEFA Champions League, iar joi vom avea parte de 6 meciuri de gală. Pe biletul zilei de la Don.ro am selectat două partide extrem de interesante, care, combinate, ne pot aduce un venit în plus pe final de săptămână.

Primul meci de Champions League pe care îl analizăm este, evident, Newcastle – Barcelona. Se anunță spectacol total pe Goodison Park. Britanicii vor să înceapă noua ediție cu un rezultat uriaș în fața propriilor fani, însă catalanii sunt cu gândul doar la victorie.

Hansi Flick are probleme privind situația jucătorilor accidentați, însă antrenorul german știe să își motiveze jucătorii înaintea meciurilor tari. Newcastle va încerca să surprindă prin forța colectivă.

Noi evităm să mergem pe un pariu solist, întrucât orice se poate întâmpla într-un astfel de meci, mai ales că e abia prima rundă, iar jucătorii încă nu au motoarele la capacitate maximă. În schimb, mizăm pe o partidă cu goluri multe, iar la Don.ro cota pentru selecția „total goluri peste 2,5” este de 1,44.

De Bruyne revine la Manchester. Cota 1,43 la City – Napoli

Un alt meci tare al zilei de joi, 18 septembrie, se joacă pe Etihad. Manchester City primește vizita campioanei Italiei, Napoli.

Aici, la fel, alegem un pariu pe numărul de goluri, întrucât, la prima vedere, cele două echipe au un nivel apropiat. Don.ro ne oferă cota 1,43 pentru selecția „total goluri sub 3,5”, pe care o includem pe biletul zilei.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem la Don.ro o cotă de 1,44 pentru selecția „total goluri peste 2,5” în meciul Newcastle – Barcelona și o cotă de 1,43 pentru „total goluri sub 3,5” în partida Manchester City – Napoli. Combinate pe un singur bilet, acestea ne dau o cotă totală de 2,05, perfectă pentru un câștig de 205 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.