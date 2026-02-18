Biletul zilei la pariuri, joi, 19 februarie 2026. Câștig de 343 de lei cu meciuri din Europa League

ADVERTISEMENT

Joi, 19 februarie, avem mai multe meciuri din Europa League, din faza play-off-ului, iar noi căutăm să avem parte de un câștig frumos, de 343 de lei, cu ajutorul a două meciuri ce formează .

Fenerbahce – Nottingham Forest, duel tare în Turcia. Reușește echipa din Premier League să-și impună valoarea?

Fosta adversară a FCSB-ului, Fenerbahce, are parte de o dublă dificilă, contra celor de la Nottingham Forest. Prima manșă va avea loc în Turcia, joi, de la ora 19:45, și se anunță că va fi un duel aprins, cu multe goluri, mai ales că ambele grupări au jucători foarte talentați în zona ofensivă. Trupa engleză tocmai și-a schimbat antrenorul, Sean Dyche a fost dat afară, iar în locul său a venit Vitor Pereira.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, și cei de la Fenerbahce au avut parte de o schimbare de antrenor, însă în startul stagiunii, atunci când Jose Mourinho a fost pus pe liber și în locul său a venit Domenico Tedesco, fostul selecționer al naționalei Belgiei. Turcii au avut parte de un reviriment în joc și joacă un stil de fotbal ofensiv. Tocmai din acest motiv, noi mizăm pe minim 3 goluri în meci înscrise la o cotă de 1,95 oferită de Maxbet.

Celtic – Stuttgart, confruntare cu potențial mare în Scoția

Pe Celtic Park, campioana Scoției primește vizita celor de la Stuttgart, în play-off-ul Europa League. Duelul din prima manșă se anunță a fi unul strâns, care va avea parte de suspans și faze de poartă. Nemții își doresc trofeul, însă nici cei de la Celtic nu se lasă mai prejos.

ADVERTISEMENT

Gazdele au un atac foarte bun, iar în ultima etapă au învins, 3-2, pe Kilmarnock, și au revenit în lupta pentru titlu. Datorită apetitului ofensiv al ambelor formații, noi mizăm pe minim 3 goluri în meci, pentru o cotă de 1,76 oferită de Maxbet. Astfel, biletul zilei, format din cele două meciuri, are o cotă totală de 3,43, iar cu o miză de 100 de lei o să avem un câștig de 343 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea și de sumele pe care alege să le mizeze.