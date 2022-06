Biletul zilei la pariuri, joi, 2 iunie 2022. Mizăm pe barajul de promovare în La Liga și pe Liga Națiunilor pentru un câștig de aproape 470 de lei

Pentru ziua de joi, 2 iunie 2022 pentru biletul zilei la pariuri vă propunem două ponturi pe care le-am studiat și despre care spunem că nu avem cum să dăm greș. Vizăm și un profit frumos de Aproape 470 de lei. Evident vom și argumenta pentru fiecare în parte alegerea făcută. Vorbim despre un super-meci din noua ediție a Ligii Națiunilor și de un meci din barajul de promovare în La Liga. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 4,93 la .

Biletul zilei de joi la pariuri vă poate aduce un câștig de aproape 470 de lei

Deschidem biletul zilei de joi 2 iunie cu un meci cât un campionat pentru două dintre aspirantele la promovarea în La Liga. Chiar dacă spectacolul granzilor a intrat în pauză, echipele din eșalonul secund al Spaniei, care visează la înfruntări ”galactice” și ”extraterestre” mai au de făcut câțiva pași. Confruntarea dintre Girona și Eibar va fi una interesantă cu siguranță, pentru că și miza, accederea la masa bogaților, este atractivă pentru ambele oponente.

Pentru a doua propunere, rămânem în Spania, dar mergem virtual pe Estadio Benito Villamarin din Sevilla, pentru duelul din noua ediție a Ligii Națiunilor dintre ”furia roja” și Portugalia lui Cristiano Ronaldo. Sigur că aici vorbim de orgoliu, dar și de două reprezentative a căror jucători sunt sfârșiți după un sezon greu.

Cotă de 2,90 pe biletul zilei în disputa Girona – Eibar

Prima propunere de pe biletul zilei de joi, 2 iunie 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre Girona și Eibar, două aspirante la promovarea în La Liga. Am ales această confruntare tocmai pentru că miza este uriașă, dat fiind și banii pe care echipa ce va promova îi va încasa, dar și pentru că fiind un meci de baraj ne așteptăm la altceva decât ne arată statisticile.

Gazdele par să pornească dezavantajate din start. Spunem asta pentru că în meciurile disputate în sezonul regulat al eșalonului secund din Spania, Eibar, echipa vizitatoare, s-a impus de fiecare dată. Mergând și mai departe pe șirul întâlnirilor directe am observat că tot Eibar este echipa care a câștigat ultimele șase dispute față în față.

Însă, fiind vorba de un meci în care nu mai e loc de compromisuri, pentru că de această dată nu sunt puncte puse în joc, ci viitorul celor două grupări, vom sfida puțin cifrele. Da, pentru cei care preferă rezultatele exacte, puteți încerca o victorie a oaspeților. Așa ar fi logic, dacă este să ne raportăm strict la ultimele rezultate. Cum spuneam, vom dribla cifrele, sau măcar încercăm.

Astfel, vom merge cu încredere pe mai multe reușite în acest meci, dar vom acorda un plus de șanse oaspeților, chiar dacă ultima confruntare, de la începutul acestui an, de la Girona, s-a terminat cu victoria la limită a celor de la Eibar. Noi vom miza pe ceea ce suntem siguri că se va întâmpla și anume ”X2 și ambele echipe marchează”, care are la o cotă de 2,90.

Spania – Portugalia ne aduce o cotă de 1,70 la biletul zilei

Ediția 2022 a Ligii Națiunilor programează încă din prima etapă o confruntare care până nu demult ar fi putut să fie o semifinală de Campionat European, sau Cupă Mondială. Nici în contextul actual nu trebuie să minimizăm valoarea jucătorilor celor două reprezentative. Astfel, un meci Spania – Portugalia, precum cel pe care vi-l propunem, să recunoaștem că e mai mult decât atractiv.

Spre deosebire de prima propunere, în acest caz chiar vom face apel la rațiune, cifre și în general vom lua în calcul în primul rând perioada în care acest duel de foc se dispută. După un sezon dificil pentru majoritatea componenților celor două reprezentative nu trebuie să fim prea pretențioși. Adică, în ciuda numelor uriașe pe care le vom urmări în joc, să ținem cont și de context.

Ultimele două întâlniri directe, pe terenul fiecăreia dintre oponente, s-au terminat nedecis 0-0. Dacă la această realitate mai adăugăm și forma slabă a lui Cristiano Ronaldo, și atmosfera de vacanță care s-a instaurat în fotbalul european, trebuie să fim cumpătați. Alegem în acest caz varianta ”0-2 goluri în meci”, care are o cotă de 1,70 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 469 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi, 2 iunie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 2,90 pentru pronosticul ”X2 și ambele marchează” în duelul dintre Girona și Eibar din barajul de promovare în La Liga și o cotă de 1,70 pentru ”0-2 goluri”, în disputa dintre Spania și Portugalia din Liga Națiunilor care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 401 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.