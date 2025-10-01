Biletul zilei la pariuri, joi, 2 octombrie 2025. Câștig de 452 de lei cu fotbal european

Astăzi pariem pe două partide extrem de interesante din cea de-a doua rundă a grupei principale din Europa League Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,52 la Superbet și așteptăm un profit interesant cu biletul zilei la pariuri de joi, 2 octombrie 2025.

Cotă de 2,32 la Feyenoord – Aston Villa pentru biletul zilei la pariuri de joi, 2 octombrie 2025

Feyenoord – Aston Villa e unul dintre capetele de afiș di Meciul de pe De Kuip se joacă joi, 2 octombrie, de la ora 22:00.

Olandezii vin cu sete de revanșă după ce au pierdut în runda inaugurală, scor 0-1, pe terenul celor de la Braga. De cealaltă parte, Aston Villa a debutat cu dreptul, victorie la limită, acasă, 1-0 cu Bologna. Se anunță un meci echilibrat de forță, la care sunt așteptate multe faze fixe. De aceea, pronosticul pe care vom miza este „Peste 10,5 cornere”, care la Superbet are o cotă de 2,32.

Cotă de 1,95 la Panathinaikos – Go Ahead Eagles

Panathinaikos și Go Ahead Eagles sunt adversare în etapa a 2-a din Europa League, joi, 2 octombrie, de la ora 19:45. Grecii sunt pe primul loc după runda inaugurală, când au demolat-o pe Young Boys Berna, în deplasare, scor 4-1.

De cealaltă parte, olandezii, aflați la debutul în cupele europene, au început cu stângul. Go Ahead Eagles a fost victima . La acest duel vom merge pe varianta „1 solist & peste 1,5 goluri”, care la Superbet are o cotă de 1,95.

Biletul zilei aduce un câștig de 452 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2,32 pentru pronosticul „peste 10,5 cornere” în meciul Feyenoord – Aston Villa și o cotă de 1,95 pentru „1 & peste 1,5 goluri” la Panathinaikos – Go Ahead Eagles, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,52. Numai bună pentru un câștig de 452 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.