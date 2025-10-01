Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, joi, 2 octombrie 2025. Câștig de 452 de lei cu fotbal european

Biletul zilei la pariuri de joi, 2 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 452 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din UEFA Europa League: Panathinaikos - Go Ahead Eagles și Feyeenord - Aston Villa
Cristian Măciucă
01.10.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri joi 2 octombrie 2025 Castig de 452 de lei cu fotbal european
Biletul zilei la pariuri, joi, 2 octombrie 2025. Câștig de 452 de lei cu fotbal european. FOTO: hepta.ro

Astăzi pariem pe două partide extrem de interesante din cea de-a doua rundă a grupei principale din Europa League Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,52 la Superbet și așteptăm un profit interesant cu biletul zilei la pariuri de joi, 2 octombrie 2025.

ADVERTISEMENT

Cotă de 2,32 la Feyenoord – Aston Villa pentru biletul zilei la pariuri de joi, 2 octombrie 2025

Feyenoord – Aston Villa e unul dintre capetele de afiș din etapa a 2-a UEFA Europa League. Meciul de pe De Kuip se joacă joi, 2 octombrie, de la ora 22:00.

Olandezii vin cu sete de revanșă după ce au pierdut în runda inaugurală, scor 0-1, pe terenul celor de la Braga. De cealaltă parte, Aston Villa a debutat cu dreptul, victorie la limită, acasă, 1-0 cu Bologna. Se anunță un meci echilibrat de forță, la care sunt așteptate multe faze fixe. De aceea, pronosticul pe care vom miza este „Peste 10,5 cornere”, care la Superbet are o cotă de 2,32. 

ADVERTISEMENT

Cotă de 1,95 la Panathinaikos – Go Ahead Eagles

Panathinaikos și Go Ahead Eagles sunt adversare în etapa a 2-a din Europa League, joi, 2 octombrie, de la ora 19:45. Grecii sunt pe primul loc după runda inaugurală, când au demolat-o pe Young Boys Berna, în deplasare, scor 4-1.

De cealaltă parte, olandezii, aflați la debutul în cupele europene, au început cu stângul. Go Ahead Eagles a fost victima campioanei României, FCSB, care s-a impus cu 1-0 la Deventer. La acest duel vom merge pe varianta „1 solist & peste 1,5 goluri”, care la Superbet are o cotă de 1,95. 

ADVERTISEMENT
Noile scenarii ale Coaliției pentru concedierile de la stat
Digi24.ro
Noile scenarii ale Coaliției pentru concedierile de la stat

Biletul zilei aduce un câștig de 452 de lei

biletul zilei
Biletul zilei 2 octombrie 2025

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2,32 pentru pronosticul „peste 10,5 cornere” în meciul Feyenoord – Aston Villa și o cotă de 1,95 pentru „1 & peste 1,5 goluri” la Panathinaikos – Go Ahead Eagles, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,52. Numai bună pentru un câștig de 452 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a...
Digisport.ro
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 1 octombrie 2025. Câștig de 367 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 1 octombrie 2025. Câștig de 367 de lei cu fotbal
Pontul zilei de marți, 30 septembrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe lupta la...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 30 septembrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe lupta la titlu
Biletul zilei la pariuri, marți, 30 septembrie 2025. Câștig de 228 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, marți, 30 septembrie 2025. Câștig de 228 de lei cu fotbal
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Alex Chipciu revine cu precizări despre Călin Georgescu: 'Am spus că au votat...
iamsport.ro
Alex Chipciu revine cu precizări despre Călin Georgescu: 'Am spus că au votat un debil mintal'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!