Biletul zilei la pariuri, joi 2 septembrie. Meciurile din preliminariile CM 2022 ne aduc la Get’s Bet un câștig de peste 320 de lei

Două partide din , o cotă de 3,21 oferită de și o miză de 100 de lei ne pot aduce joi un câștig în valoare de peste 320 de lei.

Primul meci de pe biletul zilei selectat de noi este cel dintre Spania și Suedia, programat să înceapă la ora 21:45. Cele două s-au mai întâlnit și la EURO 2020, într-un meci terminat la egalitate, fară goluri. Ibericii sunt dornici de răzbunare, după ce nu au reușit să câștige turneul final disputat în vară. Spania a pierdut la penalty-uri semifinala cu Italia.

Al doilea meci selectat de noi pentru biletul zilei la pariuri este cel dintre și Bulgaria. Campioana europeană va evolua pentru prima dată după turneul final de vis pe care l-a avut această vară. Italia a reușit să câștige Campionatul European după o finală dramatică în fața Angliei. Cele două s-au mai întâlnit și în martie, când Italia reușit să se impună cu scorul de 2-0.

Cotă de 2,00 pentru biletul zilei la pariuri de la meciul Spania – Suedia

Spania dispută primul meci după înfrângerea din semifinala de la Euro 2020, pierdută de iberici la loviturile de departajare. Cele două s-au întâlnit și în faza grupelor de la turneul final din această vară. În ciuda faptului că meciul s-a terminat egal, Spania a dominat în totalitate partida, cu o posesie de 75 la sută și 17 ocazii de gol, dar elevii lui Luis Enrique nu au reușit să înscrie. Suedia a evoluat în aceeași grupă cu Spania și în preliminariile pentru Campionatul European și a încheiat pe locul secund, cu cinci puncte mai puțin. Ibericii câștigau clar duelul de acasă, 3-0, iar la Solna remizau, scor 1-1.

Suedia nu se va putea baza nici de data asta pe Zlatan Ibrahimovic, acesta fiind în continuare accidentat. Această accidentare l-a lăsat în afara lotului și pentru Euro 2020. Din fericire, din naționala nordicilor nu lipsesc vedetele precum Isak, Quaison, Forsberg sau Olsson. Suedia a fost eliminată surprinzător de Ucraina în optimile de finală de la EURO 2020, cu gol prmit chiar în minutul 120.

Suedia şi Spania sunt principalele favorite la ocuparea primului loc în Grupa B, ce asigură calificarea directă la Cupa Mondială din Qatar. Formația lui Luis Enrique ocupă primul loc, cu 7 puncte acumulate din 3 meciuri. Suedia are 6 puncte , având un meci mai puţin disputat. Noi am ales pentru această partidă să mizăm pe varianta „Spania marchează peste 1,5 goluri”, care are o cotă de 2,00 la .

Cotă de 1,60 pentru biletul zilei la pariuri de la partida dintre Italia și Bulgaria

Italia este noua Campioană Europeană. Formația antrenată de Roberto Mancini nu a mai pierdut o partidă de peste 30 de meciuri, rezultat ce le-a adus și turneul final disputat vara asta. „Squadra azzurra” a reușit să iasă din grupe într-un mod surpinzător, fără să primească măcar un gol. După au urmat pe rând victoriile cu Austria, Belgia, Spania. În finală, italienii nu doar că au trebuit să joace cu Anglia, dar au făcut-o și pe Wembley, unde tot stadionul a fost împotriva lor. În ciuda condițiilor care erau împotriva lor, Italia a reușit să se impună și să câștige finala cum nu se putea mai dramatic, la loviturile de departajare.

Cât despre Bulgaria, vecina noastră, nu sunt prea multe de zis. Naționala antrenată de Yasen Petrov a cam ieșit din lupta pentru calificarea la Cupa Mondială din 2022. Nu au reușit să câștige decât un punct din nouă posibile, iar șanșele de calificare au scăzut considerabil, având în vedere că împarte grupa cu Italia și Elveția, două naționale care au făcut un turneu final foarte bun.

Având în vedere forma celor două naționale și meciul direct avut în martie, noi am ales să mizăm pe varianta „Italia câștigă și peste 2,5 goluri în meci” care are o cotă de 1,60 la

Posibil câștig de peste 320 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri avem de la o cotă de 2,00 pentru „Spania marchează peste 1,5 goluri” în meciul cu Suedia și o cotă de 1,6o pentru „Italia câștigă și peste 2,5 goluri” în partida cu Bulgaria, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,21. Numai bună pentru un câștig de 321 de lei dacă alegem să mizăm suma de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.