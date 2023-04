Biletul zilei la pariuri, joi, 20 aprilie 2023. Posibil câștig de 580 de lei cu meciuri din Europa League

După meciurile de foc din Liga Campionilor, săptămâna europeană este completată cu duelurile din sferturile Europa League și Conference League. Ziua de joi programează dueluri extrem de interesante pentru biletul zilei la pariuri. Am ales să mizăm 100 de lei pe două dueluri extrem de echilibrate din a doua competiție europeană pe o cotă totală de 5,80. Un eventual bilet verde ne va aduce în buzunare suma de 580 de lei.

Sporting Lisabona – Juventus ne pune la dispoziție o cotă de 3,30 pe biletul zilei la pariuri

Sporting Lisabona – Juventus reprezintă unul dintre meciurile spectaculoase programate în sferturile Europa League. Meciul tur s-a încheiat cu victoria italienilor, scor 1-0 după golul marcat de Federico Gatti. Calificarea în penultimul act al competiției se va juca joi, 20 aprilie, ora 22:00 pe Stadionul Estadio Jose Alvalade.

Juventus a pierdut partida cu Sassuolo care s-a disputat în weekend, scor 1-0. Depunctată în Serie A, „Bătrâna Doamnă” luptă pentru un loc în cupele europene cu opt etape rămase din campionat. Formația antrenată de Massimiliano Allegri se află pe locul 7, cu 44 de puncte în 30 de meciuri.

De cealaltă parte, Sporting se află pe locul 4 în campionatul Portugaliei și tremură pentru cupele europene. În ultima etapă din campionat, echipa antrenată de Ruben Amorim a făcut un pas greșit, după remiza cu Arouca, scor 1-1 pe teren propriu. Vom alege varianta „2 solist”, care are la Netbet o cotă de 3,30, foarte ofertantă.

Sevilla – Manchester United sare în ajutor cu o cotă de 1,76 pe biletul zilei la pariuri, joi 20 aprilie 2023

Un alt duel extrem de interesant le pune față în față pe Sevilla și Manchester United. Cele două formații au remizat în tur, scor 2-2 pe Old Trafford, după ce „diavolii” au condus cu 2-0. , iar calificarea se va decide joi, 20 aprilie, de la ora 22:00 pe Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

înaintea returului cu Sevilla. Varane și Lisandro Martinez, „stâlpii” defensivei lui Erik ten Hag s-au accidentat și nu vor putea face deplasarea. Mai mult decât atât, jucătorul argentinian va rata tot restul sezonului după ce .

Totodată, echipa de pe Old Trafford nu-l are la dispoziție pe Bruno Fernandes. Mijlocașul portughez este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Ibericii nu se pot baza pe Gueye și nici pe Montiel, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Vom alege varianta „1X”, care are la Netbet o cotă de 1,76.

Biletul zilei la pariuri de joi, 20 aprilie 2023, aduce un posibil câștig de 580 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Netbet o cotă de 3,30 pentru pronosticul „2 solist” în meciul Sporting Lisabona – Juventus și o cotă de 1,76 pentru „șansă dublă: 1X” la Sevilla – Manchester United, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,80. Numai bună pentru un câștig de 580 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.