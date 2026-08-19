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Se joacă prima manșă a play-off-ului Europa League, ultima „dublă” înaintea fazei ligii. Pe biletul zilei de joi, 20 august, am pus două meciuri din această rundă și avem un câștig potențial de peste 200 lei, unul care ne poate rotunji veniturile.

Biletul zilei la pariuri, joi, 20 august 2026. Câștig de peste 200 lei cu play-off-ul Europa League

Primul meci de pe biletul zilei de joi, 20 august, este Jagiellonia Białystok – Iberia 1999 Tbilisi. Polonezii vin după una dintre cele mai frumoase calificări ale verii: au eliminat-o pe Rangers, scor 3-2 la general, după 2-1 în deplasare, pe Ibrox, și 1-1 în Polonia.

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Iberia 1999 a scris istorie pentru fotbalul georgian, calificându-se în play-off după 2-1 cu Larne, în urma unui 0-0 în tur. Totuși, diferența de valoare față de Jagiellonia este uriașă. Georgienii nu au experiența unor meciuri de o asemenea intensitate, iar gazdele, susținute de propriul public, pornesc cu prima șansă clară. Alegerea pentru acest meci este „1”, la cota 1,41 pe MrBit.

Universitatea Craiova, mare favorită în Bănie

Al doilea meci de pe biletul zilei de joi, 20 august, este , de la ora 20:00, pe „Ion Oblemenco”. Oltenii au trecut de KuPS Kuopio, scor 3-2 la general, după ce au întors scorul în Bănie, iar acum au parte de un adversar teoretic mai accesibil. Ararat-Armenia a fost eliminată de Celje din Champions League.

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Diferența de valoare a loturilor rămâne însă net în favoarea Craiovei: aproximativ 37 de milioane de euro, față de puțin peste 8 milioane pentru armeni. Filipe Coelho are la dispoziție un lot mult mai închegat, iar oltenii joacă acasă, cu un obiectiv clar: calificarea în faza ligii Europa League. Și aici mergem pe 1 solist, cu cota 1,43 la Mr. Bit.

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În concluzie, pentru biletul zilei de joi, 20 august, mergem pe două victorii ale gazdelor: Jagiellonia Białystok – Iberia 1999 Tbilisi, pronostic „1”, la cota 1,41, și Universitatea Craiova – Ararat-Armenia, pronostic „1”, la cota 1,43. Cele două selecții formează o cotă totală de 2,01, una atractivă pentru un bilet alcătuit din doar două evenimente.