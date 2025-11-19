Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, joi, 20 noiembrie 2025. Câștig de 341 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de joi, 20 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 341 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal, unul din România, altul din Brazilia.
FANATIK
19.11.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri joi 20 noiembrie 2025 Castig de 341 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri, joi, 20 noiembrie 2025. Câștig de 341 de lei cu fotbal
Pauza dedicată echipelor naționale s-a încheiat, iar asta înseamnă un singur lucru: revin meciurile tari din cele mai puternice campionate din lume, iar noi, cu ajutorul NetBet, am pregătit un bilet interesant pentru ziua de joi, 20 noiembrie.

Biletul zilei la pariuri, joi, 20 noiembrie 2025. Câștig de 341 de lei cu fotbal

Primul meci pe care l-am analizat este confruntarea dintre Concordia Chiajna și FC Bihor. Partida din liga a doua din România se anunță una interesantă, având în vedere că ambele echipe au șanse importante la calificarea în playoff.

Totuși, Bihor a avut un început mai bun de sezon și suntem de părere că nu va pierde meciul cu Chiajna din liga secundă. Alegem să mergem pe mâna unei selecții destul de sigure, iar la NetBet cota pentru pronosticul X2 este de 1,42.

Cota 2,40 la Fluminense – Flamengo

Un alt meci tare al zilei de joi, 20 noiembrie, este duelul din Brazilia dintre Fluminense și Flamengo. În America de Sud, meciurile sunt mereu spectacol pur, iar situația din clasament contează mai puțin.

Suntem de părere că vom vedea un duel de foc, cu faze spectaculoase și multe reușite, iar la NetBet cota pentru selecția total goluri peste 2,5 este de 2,40, una foarte bună, pe care e păcat să o ratăm.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi, 20 noiembrie, am selectat alături de NetBet două opțiuni cu potențial excelent. Avem cota 1,42 pentru pronosticul „X2” la Concordia Chiajna FC Bihor și cota 2,40 pentru pariul „Peste 2,5 goluri” în duelul spectaculos dintre Fluminense și Flamengo. Combinate pe un singur bilet, cele două selecții ne oferă o cotă totală de 3,41, numai bună pentru un câștig consistent dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

