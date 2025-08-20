Biletul zilei la pariuri, joi, 21 august 2025. Câștig de 812 lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din prima manșă a play-off-ului Conference League, în care evoluează echipe românești. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 8.12 la Superbet și așteptăm un profit fantastic cu biletul zilei la pariuri de joi, 21 august 2025.

ADVERTISEMENT

Cotă de 3.10 de la Hacken – CFR Cluj pentru biletul zilei la pariuri de joi, 21 august 2025

Deschidem biletul zilei de joi la pariuri cu meciul Hacken – CFR Cluj, programat de la ora 20:00. Vicecampioana României are o misiune dificilă prin prisma faptului că va fi nevoită să joace pe un teren sintetic.

Această ”dublă” este extrem de importantă pentru situația financiară a formației din Gruia, însă Dan Petrescu ar putea să-l piardă pe golgheterul Louis Munteanu, care .

ADVERTISEMENT

La fel ca și ardelenii, suedezii au ”retrogradat” din Europa League după ce au fost eliminații de vecinii de la Brann și sunt cu moralul la pământ. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: sub 1.5”, pentru că și cota de 3.10 oferită de Superbet este foarte tentantă.

Golurile de la Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova aduc o cotă de 2.62

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova, care va începe la ora 20:45. Oltenii visează cu ochii deschiși la intrarea în grupa unică a celei de-a treia competiții europene.

ADVERTISEMENT

”Alb-albaștrii” pornesc cu șansa a doua la calificare, însă încrederea este la cote maxime după începutul excelent de sezon. Singura problemă a lui Mirel Rădoi este că .

ADVERTISEMENT

Turcii au trecut fără prea mari probleme de tururile preliminare anterioare, însă remiza înregistrată în weekend în campionat arată că Craiova se poate întoarce cu un rezultat bun de la Istanbul. La acest meci vom miza pe varianta ”interval goluri în fiecare repriză: 1-2”, care are la Superbet o cotă de 2.62.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 812 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 3.10 pentru pronosticul ”total goluri: sub 1.5” în meciul Hacken – CFR Cluj și o cotă de 2.62 pentru ”interval goluri în fiecare repriză: 1-2” la Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 8.12. Numai bună pentru un câștig de 812 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.