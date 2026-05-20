Finalurile de sezon aduc mereu meciuri cu o miză uriașă, iar joi, 21 mai, avem două astfel de dueluri pe care mizăm la WINMASTERS. Un baraj cu tot ce înseamnă presiunea Bundesligii și un derby de foc din Danemarca.

Biletul zilei la pariuri, joi, 21 mai 2026. Câștig de 285 lei cu meciuri din Germania și Danemarca

Sezonul din Bundesliga s-a încheiat cu Wolfsburg pe locul 16. Echipa lui Dieter Hecking a terminat cu 29 de puncte și a evitat retrogradarea directă la limită, însă se prezintă la baraj cu un moral mai bun decât arată clasamentul. Adversara lor, SC Paderborn 07, vine din Zweite Bundesliga, unde a încheiat sezonul cu 19 victorii în 36 de meciuri.

, când a terminat pe ultimul loc, și pornește cu șansa a doua în această dublă manșă. Mizăm pe „1” (victorie Wolfsburg) la WINMASTERS, cu o cotă de aproximativ 1,75.

Cota 1,63 la Brøndby – Copenhaga

Campionatul danez se decide joi, de la ora 14:30, în duelul direct dintre Brøndby și FC . Oaspeții rămân favoriți în această deplasare. Meciul are o miză uriașă pentru ambele echipe, calificarea în Conference League, iar ultimele patru confruntări directe au produs goluri la ambele porți.

Șapte dintre ultimele opt meciuri ale lui Brøndby s-au terminat cu ambele echipe marcând. Mizăm pe „GG” (ambele marchează) la WINMASTERS, cu o cotă de aproximativ 1,63.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la WINMASTERS o cotă de 1,75 pentru pronosticul „1” în meciul Wolfsburg – Paderborn și o cotă de 1,63 pentru „GG” la Brøndby – FC Copenhaga, care, combinate pe un singur bilet, ne oferă o cotă totală de 2,85. Numai bună pentru un câștig de 285 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.