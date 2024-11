Biletul zilei la pariuri, joi, 21 noiembrie 2024. Câștig de aproximativ 300 de lei cu meciuri din România

Se întorc meciurile din competițiile interne după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. O nouă șansă de a câștiga bani cu biletul zilei de joi, 21 noiembrie. Am ales două partide din primele două eșaloane din România și, dacă mizăm doar 100 de lei la Betano, putem avea un câștig important.

Biletul zilei la pariuri, joi, 21 noiembrie începe cu FC Botoșani – FCSB, cotă 1,65

De la ora 20:00, FC Botoșani și FCSB sunt adversare în singura Cu o victorie în Moldova, campioana en-titre poate ajunge la 27 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj, care ocupă în prezent locul 2. Meciul nu se anunță unul ușor pentru roș-albaștrilor din cauza problemelor de efectiv pe care le au.

Cu toate acestea, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Elias Charalambous a primit o veste bună înaintea partidei de la Botoșani.

FC Botoșani va încerca să îi facă viață grea FCSB-ului pentru că are nevoie disperată de puncte. Botoșănenii sunt pe locul 14, cu 13 puncte, la egalitate cu ultimele două clasate. Se anunță însă o misiune infernală pentru gazde, care n-au câștigat niciodată cu FCSB pe teren propriu. Ba mai mult, în toată istoria, Botoșani are doar o victorie cu roș-albaștrii. Așadar pentru acest meci am ales varianta „2 solist”, care la Betano ne oferă o cotă de 1,65.

Închidem biletul cu partida FC Argeș – FC Voluntari, cotă 1,65

Celălalt meci de pe bilet este unul care deschide etapa a 14-a din Liga 2, un meci între două formații care aspiră la play-off. Este vorba despre FC Argeș – FC Voluntari, care va lua startul la ora 17:00. Înaintea partidei, gruparea din Trivale bate la porțile Top 6, cu 20 de puncte, la fel ca Ceahlăul, dar și ca Afumați și Corvinul.

De cealaltă parte, ilfovenii sunt pe locul 5, cu 22 de puncte. Niciuna dintre cele două nu stau bine la capitolul ofensiv, în schimb au apărări foarte bune, tocmai de aceea e anticipat un meci închis. 13-9 e golaverajul argeșenilor, în timp ce FC Voluntari are 17-9.

De altfel, cele două formații au făcut rabat de la spectacol atunci când s-au întâlnit. În ultimele nouă confruntări directe nu s-au înscris niciodată mai multe de două goluri. Așadar, la acest meci am ales opțiunea „sub 2,5 goluri”, care la Betano are o cotă de 1,65.

Biletul zilei la pariuri vine cu un câștig de 272 lei

Astfel, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1,65 pentru selecția „ 2 solist” în restanța FC Botoșani – FCSB și o cotă de 1,65 pentru pronosticul „sub 2,5 goluri” la FC Argeș – FC Voluntari. Combinate pe un singur bilet, acestea ne oferă o cotă totală de 2,72. Numai bună pentru un câștig de 272 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.