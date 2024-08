Biletul zilei la pariuri, joi, 22 august 2024. Câștig de 585 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din manșa tur a play-off-urilor cupelor europene, în care se dau bătălii crâncene pentru accederea în faza grupelor. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.15 la Superbet și așteptăm un profit bun.

Deschidem biletul zilei de joi la pariuri cu meciul Mlada Boleslav – Paksi, din Conference League, care începe la ora 19:00. Cehii au prima șansă la calificare, însă lupta se anunță a fi una echilibrată.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Ludogoreț Razgrad – Petrocub Hîncești, din Europa League, programată de la ora 21:00. Campioana Republicii Moldova este una dintre surprizele plăcute ale acestui sezon european.

Golurile de la Mlada Boleslav – Paksi aduc o cotă de 2,05

Cehii sunt văzuți cu prima șansă la calificarea în faza grupei Conference League, dar câștigătoarea surprinzătoare a Cupei Ungariei pare să-și fi revenit după .

Ajunși în a treia competiție a Europei, ungurii au trecut fără probleme de AEK Larnaca și Mornar. De partea cealaltă, Mlada s-a distrat cu TransINVEST Vilnius, pentru ca în runda precedentă să o scoată pe mai bine cotata Hapoel Beer Sheva.

De remarcat este faptul că în mai toate jocurile celor două echipe s-au înscris numeroase goluri. La acest meci vom miza pe varianta ”ambele marchează și peste 2,5 goluri”, care are la Superbet o cotă de 2.05.

Cotă de 3.00 de la Ludogoreț – Petrocub Hîncești pentru biletul zilei

Cu sacii în căruță după ce , ori în Europa League, ori în Conference League, ambele formații sunt pregătite să ofere un spectacol fotbalistic pe Huvepharma Arena din Razgrad.

Campioana Moldovei are un parcurs remarcabil în acest sezon. A trecut de Ordabasy, înainte de a fi eliminată de APOEL Nicosia din Champions League, dar ajunsă în a doua competiție a eliminat-o pe The New Saints.

Este clar că va fi infinit mai greu în fața campioanei Bulgariei, care țintește banii mai mulți din Europa League. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri prima repriză: peste 1,5 și total goluri a doua repriză: peste 0,5”, pentru că și cota de 3.00 oferită de Superbet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 585 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2.05 pentru pronosticul ”ambele marchează și peste 2,5 goluri” în meciul Mlada Boleslav – Paksi și o cotă de 3.00 pentru ”total goluri prima repriză: peste 1,5 și total goluri a doua repriză: peste 0,5” la Ludogoreț Razgrad – Petrocub Hîncești, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.15. Numai bună pentru un câștig de 585 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.