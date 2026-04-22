Biletul zilei la pariuri, joi, 23 aprilie 2026. Câștig de 453 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de joi, 23 aprilie 2026, poate aduce un câștig de 453 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din La Liga și Cupa Germaniei.
22.04.2026 | 22:30
Ziua de joi propune mai multe partide tari din Europa, iar pentru biletul zilei am ales o întâlnire din La Liga și una din semifinalele Cupei Germaniei. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.53 la MAXBET și așteptăm un profit important cu biletul zilei la pariuri de joi, 23 aprilie 2026.

Cotă de 2.13 la Rayo Vallecano – Espanyol pentru biletul zilei la pariuri de joi, 23 aprilie 2026

Calificată în semifinalele Conference League după returul dramatic disputat la Atena contra lui AEK, Rayo Vallecano își continuă parcursul din La Liga, unde este implicată în lupta pentru evitarea retrogradării. Joi, de la ora 21:00, echipa lui Andrei Rațiu va primi vizita celor de la Espanyol, formație care traversează un moment teribil.

Gruparea catalană a avut un parcurs impresionant în prima parte a sezonului, dar odată cu trecerea în 2026 a intrat în colaps. Espanyol nu a reușit să obțină nicio victorie în cele 14 meciuri disputate în acest an, având un bilanț de 5 remize și 9 eșecuri. Deși se află mai jos în clasament, Rayo are un parcurs foarte bun pe teren propriu, unde a suferit doar 2 înfrângeri. La acest duel vom miza pe pronosticul „1 solist”, care are o cotă de 2.13 la MAXBET.

Cotă de 2.13 la Stuttgart – Freiburg

De la ora 21:45 se va disputa cea de-a doua semifinală a Cupei Germaniei, iar deținătoarea trofeului, VfB Stuttgart, va primi vizita celor de la Freiburg. Echipa antrenată de Sebastian Hoeness, tehnician aflat pe lista lui Real Madrid, pornește cu prima șansă, fiind avantajată de terenul propriu, însă nu se află într-o formă foarte bună, având doar 4 victorii în ultimele 11 meciuri oficiale.

„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana...
Digi24.ro
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”

De cealaltă parte, Freiburg traversează un moment senzațional, cu 6 succese în ultimele 7 jocuri, singurul eșec fiind suferit contra campioanei Bayern. Formația pregătită de Julian Schuster s-a calificat în semfinalele Europa League după ce a spulberat echipa lui Ionuț Radu, Celta Vigo, cu scorul general de 6-1 în sferturi. Ținând cont de aceste aspecte, la acest meci vom miza pe o surpriză, pronosticul ales fiind „X2”, care la MAXBET are o cotă de 2.13.

Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au...
Digisport.ro
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la MAXBET o cotă de 2.13 pentru pronosticul „1 solist” în meciul Rayo Vallecano – Espanyol și o cotă de 2.13 pentru „X2” la VfB Stuttgart – SC Freiburg, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.53. Numai bună pentru un câștig de 453 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de marți, 21 aprilie. Cotele pentru câștigarea titlului în SuperLiga. Cine...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 21 aprilie. Cotele pentru câștigarea titlului în SuperLiga. Cine e favorită la titlu la jumătatea play-off-ului
Biletul zilei la pariuri, marți, 21 aprilie 2026. Câștig de 466 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, marți, 21 aprilie 2026. Câștig de 466 de lei cu fotbal
Pontul zilei de luni, 20 aprilie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.00...
Fanatik
Pontul zilei de luni, 20 aprilie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.00 la Farul Constanța – FCSB
Cel mai mare regret din viața miliardarului Ion Țiriac: 'Asta ar fi fost...
iamsport.ro
Cel mai mare regret din viața miliardarului Ion Țiriac: 'Asta ar fi fost frumos'
