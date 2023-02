Biletul zilei la pariuri, joi, 23 februarie 2023. Câștig de peste 800 de lei cu meciuri din Europa League și Conference League

Joi, 23 februarie, se joacă meciurile retur din play-off-ul Europa League și Conference League la finalul cărora se vor stabili echipele care merg în optimile celor două competiții. Am ales pe biletul zilei la pariuri câte un meci din fiecare întrecere europeană. Am construit o cotă de 8,05 la Favbet, iar un potențial câștig ne poate aduce în buzunare 805 de lei cu meciuri din Europa League și Conference League.

Victoria lui Juventus în meciul cu Nantes din Europa League ne ajută cu o cotă de 1,83 pe biletul zilei la pariuri

Juventus joacă meciul retur din play-off-ul pentru optimile Europa League în deplasare cu Nantes, joi, 23 februarie, de la ora 19:45. În tur, meciul de pe Allianz Stadium din Torino s-a terminat egal, scor 1-1 la capătul unui partide cu mai multe ocazii de gol pentru torinezi.

O eliminare în play-off-ul Europa League ar completa un sezon eșuat pentru Juventus, care a părăsit prematur Liga Campionilor în faza grupelor. Formația antrenată de Massimiliano Allegri nu stă bine nici în clasamentul din Serie A, în urma unei decizii federale, locul 7.

Nantes vine după o înfrângere în meciul din Europa League, scor 1-3 cu Lens în Ligue 1. Prezența în play-off-ul Europa League a francezilor a venit ca urmare a clasării pe locul 2 în grupa G din care au făcut parte Freiburg, Qarabag și Olympiakos. Vom alege varianta „2 solist” care are la Favbet o cotă de 1,83, foarte ofertantă.

Meciul CFR Cluj – Lazio din Conference League sare în ajutor cu o cotă de 4,40 pe biletul zilei la pariuri

CFR Cluj primește vizita celor de la Lazio în manșa retur din play-off-ul pentru optimile Conference League. În tur, Lazio, care a jucat mai mult de 75 de minute în inferioritate numerică, s-a impus cu 1-0 pe Olimpico. Partida de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” va avea loc joi, 23 februarie, ora 19:45.

Lazio vine după o victorie clară în deplasare, scor 0-2 cu Salernitana. Tot la o diferență de două goluri s-a impus și CFR Cluj, care a învins-o pe teren propriu pe FC Argeș, scor 3-1. Dan Petrescu nu-i va avea la dispoziție împotriva echipei lui Sarri , ambii suspendați pentru cumul de cartonașe galbene.

Patric, Radu și Romagnoli sunt absențele lui Lazio pentru duelul de la Cluj care îl are pe Ciro Immobile în mare formă. Am ales o variantă mai îndrăzneață pentru acest meci și mergem pe „pauză/final: X/2” care are la Favbet o cotă de 4,40, numai bună de ales.

Posibil câștig de 805 de lei cu biletul zilei la pariuri, joi, 23 februarie 2023

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Favbet o cotă de 1,83 pentru pronosticul „2 solist” la meciul Nantes – Juventus și o cotă de 4,40 pentru „pauză/final: X/2” la partida CFR Cluj – Lazio, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 8,05. Numai bună pentru un câștig de 805 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.