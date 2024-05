Biletul zilei la pariuri, joi 23 mai. Meciurile de fotbal ne pot aduce un câștig de 325 de lei

Astăzi pariem pe două meciuri ce se dispută în Germania și în Arabia Saudită. Alegem să mizăm suma de 100 de lei și ne poate aștepta un câștig frumos.

Două meciuri de fotbal pentru un câștig de 325 de lei

îl deschidem cu meciul dintre Al Riyadh și Al Nassr, meci ce se dispută în cadrul etapei cu numărul 33 din campionatul Arabiei Saudite. Echipa lui Cristiano Ronaldo a reușit să câștige singurul meci direct din acest sezon, scor 4-1, meci ce s-a disputat în luna decembrie a anului 2023. Partida va lua startul la ora 21:00, ora României.

Al doilea meci ales de noi pentru biletul zilei este cel dintre Bochum și Fortuna Dusseldorf. Cele două își dispută manșa tur a barajului de rămânere-promovare în Bundesliga. Ultima întâlnire directă a avut loc în 2023, într-un meci amical, unde Fortuna Dusseldorf a reușit să se impună cu scorul de 3-1. Partida va lua startul la ora 21:30, ora României.

Cotă de 1.80 la partida Al Riyadh – Al Nassr

Al Riyadh și Al Nassr își dispută meciul din cadrul etapei cu numărul 33 din campionatul Arabiei Saudite, campionat care a a ajuns la final de sezon. Echipa la care joacă traversează o formă foarte bună, ajungând la 6 meciuri fără înfrângere, serie în care Al Nassr a reușit să câștige 5 partide și să marcheze nu mai puțin de 17 goluri.

De cealaltă parte, Al Riyadh se află pe locul 14 în campionatul din Premier League, cu doar 2 meciuri rămase de disputat până la finalul sezonului. Echipa din capitala Arabiei Saudite nu se află, momentan, pe locurile retrogradabile, dar acest lucru se poate schimba după meciul din seara asta dacă ținem cont că este la doar 2 puncte de zona roșie a clasamentului.

Având în vederea media de goluri pe meci a celor de la Al Nassr în ultime 6 meciuri, plus apărarea modestă a celor de la Al Riyadh, noi am ales să mizăm pe pronosticul „Al Nassr marchează peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 1,80 la Superbet.

Partida dintre Bochum și Fortuna Dusseldorf ne oferă o cotă de 1.90

Al doilea meci pe care tipsterii FANATIK l-au ales pentru biletul zilei este cel dintre Bochum și Fortuna Dusseldorf. Cele două își dispută meciul tur al barajului de promovare-rămânere în Bundesliga. Bochum a avut parte de un final de campionat ratat, iar din cauza asta formația de pe Vonovia Ruhrstadion a căzut pe locul de baraj fix în ultima etapă. Echipa din Bundesliga a terminat la egalitate de puncte cu Union Berlin, dar golaverajul dintre cele două a făcut ca echipa din capitala Germaniei să se salveze de la retrogradare.

De cealaltă parte, Fortuna Dusseldorf caută să revină în pe prima scenă a fotbalului din Germania după o pauză de mai bine de 5 ani. Echipa din liga secundă a fost aproape de a termina pe locul doi campionatul din Liga 2, loc care duce direct în Bundesliga, doar că au remizat cu cei de la Kiel, ocupanta locului secund, scor 1-1, și au ratat șansa de a prinde un loc direct promovabil.

Având în vedere că meciul este unul cu miză pentru ambele echipe, cele două formații încercând să obțină un rezultat care să le pună în „pole-position” pentru promovare în meciul retur, noi am ales să mizăm pe pronosticul „1-3 goluri în fiecare repriză” care are o cotă de 1,90 la Superbet.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 1,80 pentru pronosticul „Al Nassr marchează peste 2,5 goluri” în meciul Al Riyadh – Al Nassr și o cotă de 1.90 pentru „1-3 goluri în fiecare repriză” la partida Bochum – Fortuna Dusseldorf, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,42. Numai bună pentru un câștig de aproximativ 326 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.