Biletul zilei la pariuri, joi, 23 noiembrie 2023. Câștig de 555 de lei

Astăzi pariem pe două întâlniri din Pro League și Liga 2 în care cuvântul de ordine este echilibru. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5,55 la Mr. Bit și așteptăm un profit mirific.

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul Al Bataeh – Al Sharjah, din etapa a 8-a din Pro League, campionatul Emiratelor Arabe Unite, care începe la ora 17:30. Este un duel interesant între antrenorii români Mirel Rădoi și Cosmin Olăroiu.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Ceahlăul Piatra Neamț – FC Argeș, din runda a 14-a din Liga 2, programată de la ora 19:30. Ambele echipe visează la play-off, dar deocamdată sunt în afara obiectivului.

Cotă de 2,28 de la Al Bataeh – Al Sharjah pentru biletul zilei

Partida din campionatul Emiratelor Arabe Unite se înscrie în ciclul celor în care elevul își întâlnește mentorul. Și asta pentru că Mirel Rădoi primește vizita lui Cosmin Olăroiu, cel care i-a fost antrenor la FCSB.

Rădoi și are o primă parte de o primă treime de campionat relativ recentă. Echipa este una modestă, dar fostul selecționer al României a reușit să creeze un grup unit și o apărare mai mult decât decentă prin care a ajuns la mijlocul clasamentului.

Olăroiu are pe mână o formație cu pretenții de titlu, însă pare că mai are puțin de lucrat la constanță pentru a se putea bate cu marile forțe ale campionatului. La acest meci vom miza pe varianta ”sub 2,5 goluri”, care are la Mr. Bot o cotă de 2,28.

Victoria lui FC Argeș aduce o cotă de 2,42

Etapa a 14-a din Liga 2 este deschisă de un meci în care se confruntă două dintre echipele care nu de mult se întâlneau pe prima scenă a fotbalului românesc. Moldovenii par pe un trend ascendent, fiind nou promovați și luptând cu șanse pentru un loc în play-off.

De partea cealaltă, după ce au retrogradat în Liga 2 la finalul sezonului precedent, argeșenii sunt de nerecunoscut. Se îndepărtează tot mai mult de Top 6, iar în tabăra ”vulturilor”.

Partida de la Piatra Neamț este una dintre ultimele oportunități ale formației lui Eugen Neagoe de a nu se rupe definitiv de plutonul fruntaș. În aceste condiții, am ales pronosticul ”2 solist”, pentru că și cota de 2,42 oferită de Mr. Bit este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 555 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Mr. Bit o cotă de 2,28 pentru pronosticul ”sub 2,5 goluri” în meciul Al Bataeh – Al Sharjah și o cotă de 2,42 pentru ”2 solist” la Ceahlăul Piatra Neamț – FC Argeș, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,55. Numai bună pentru un câștig de 555 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.