Biletul zilei la pariuri, joi, 23 octombrie 2025. Câștig de 280 lei cu fotbal din Europa League

Biletul zilei la pariuri de joi, 23 octombrie, vine cu meciurile etapei a 3-a din grupa de UEFA Europa League. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 2,80 la Betano și așteptăm un câștig important cu partidele Feyenoord – Panathinaikos și Lyon – FC Basel.

Cotă de 1,75 de la Feyenoord – Panathinaikos pentru biletul zilei la pariuri de joi, 23 octombrie 2025

Unul din primele meciuri ale zilei din etapa a 3-a de Europa League este cel dintre Feyenoord și Panathinaikos. Partida de pe De Kuip e programată joi, 23 octombrie, de la ora 19:45.

Olandezii speră să spele rușinea din primele două runde și să obțină primele puncte în competiția. Echipa lui Robin van Persie e fără gol marcat în meciurile cu Braga și Aston Villa, pe care le-a pierdut cu 0-1, respectiv 0-2. Feyenoord e penultima în grupa XXL de Europa League.

De cealaltă parte, grecii sunt pe locul 12, cu 3 puncte. Prima victorie a fost obținută pe terenul lui Young Boys, scor 4-1. A urmat apoi un eșec surprinzător în fața unei . Olandezii au învins-o pe Panathinaikos cu 2-1.

Ne așteptăm așadar la un meci deschis, în două echipe care au nevoie de puncte pentru a avansa în ierarhie. Pentru Feyenoord – Panathinaikos al ales varianta „ambele marchează”, care la Betano are o cotă de 1,75.

Cotă de 1,60 la Lyon – FC Basel

Lyon – FC Basel este un alt meci care o are corespondentă pe FCSB. , în timp ce elvețienii vor juca în această stagiune cu campioana României. Confrutarea de pe Groupama Stadium va avea loc joi, 23 octombrie, de la ora 19:45.

Francezii au maximum de puncte după primele două meciuri, în timp ce elvețienii au înregistrat un succes și o înfrângere în cele două etape din Europa League.

Lyon este una dintre forțele Europa League, cu șanse importante la calificarea în „primăvară”, direct în optimi. Fotbaliștii lui Paulo Fonseca vor să facă 9 puncte după vizita elvețienilor. Basel nu poate visa în acest moment decât la un eventual play-off, așa că șansele de a scoate un rezultat pozitiv sunt foarte mici. De aceea, la acest meci am ales pronosticul „1 solist”, care are la Betano cota 1,60.

Câștig de 280 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1,75 pentru pronosticul „ambele echipe marchează – GG” în meciul Feyenoord – Panathinaikos și o cotă de 1,60 pentru „1 solist” la Lyon – Basel, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2,80. Numai bună pentru un câștig de 280 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.