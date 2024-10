Biletul zilei la pariuri, joi, 24 octombrie 2024. Câștig de peste 200 de lei cu meciuri din Europa League

Pentru joi, 24 octombrie, vom paria pe două dueluri din UEFA Europa League, în care evoluează și FCSB, singura echipă românească angrenată în cupele europene. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 2.42 la FavBet și așteptăm un câștig important.

Golurile la Rangers – FCSB aduc o cotă de 1,67 pe biletul zilei

Rangers și FCSB sunt adversare în etapa a 3-a din UEFA Europa League. Scoțienii pleacă cu prima șansă, dar campioana României s-a descurcat bine în cupele europene, mai ales de când a ajuns pe taboul principal.

Roș-albaștrii au maximum de muncte după primele două etape. Echipa lui Elias Charalambous s-a impus în confruntările cu RFS și PAOK Salonic, cu scoruriel de 4-1, respectiv 1-0. De cealaltă parte, Rangers a câștigat la Malmo, scor 2-0, dar a fost spulberată de Lyon, scor 4-1.

Cele două formații au moral diametral opusă înaintea Rangers a pierdut în campionat cu Kilmarnock, scor 0-1, în timp ce Așadar, vom alege pronosticul „FCSB peste 0,5 goluri” pentru că și cota de 1.67 oferită de FavBet este foarte tentantă.

Cotă de 1.45 de la Tottenham – AZ Alkmaar pentru biletul zilei

Tottenham e în formă maximă înainte să primească vizita lui AZ Alkmaar. Londonezii sunt pe locul 7 în Premier League, cu 13 puncte, iar în Europa League au două victorii din tot atâtea meciuri. În ultimele șapte jocuri, echipa lui Postecoglu a pierdut doar o dată, pe terenul lui Brighton. În rest, Spurs a câștigat peste tot, iar în Europa League le-a învins pe Ferencvaros și Qarabag.

De cealaltă parte, AZ Alkmaar e abia a 5-a în Eredivisie și are doar un succes în Europa League, cu Elfsborg. Batavii au patru înfrângeri la rând și o sumedenie de absenți pentru vizita la Londra: Bruno Martins Indi, Zeefulk, Schouten, Meerdink, Westerveld și Goes. Astfel am ales aici varianta „1 solist”, care la FavBet are o cotă aproape sigură de 1.45.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 242 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la FavBet o cotă de 1.67 pentru pronosticul „FCSB peste 0,5 goluri” în Rangers – FCSB și o cotă de 1.45 pentru „1 solist” la Tottenham – AZ Alkmaar, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2.42. Numai bună pentru un câștig de 242 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.