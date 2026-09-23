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Biletul zilei la pariuri, joi, 24 septembrie 2026. Peste 450 de lei câștig cu meciuri din Liga Națiunilor

Biletul zilei la pariuri de joi, 24 septembrie 2026, ne poate aduce un câștig de peste 450 de lei câștig. Vom paria pe patru meciuri din Liga Națiunilor.
Adrian Baciu
23.09.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri joi 24 septembrie 2026 Peste 450 de lei castig cu meciuri din Liga Natiunilor
Biletul zilei la pariuri, joi, 24 septembrie 2026. Sursa foto: hepta.ro
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Odată cu ziua de joi, 24 septembrie 2026, atunci când începe o nouă ediție din Liga Națiunilor, pariorii sunt mult mai fericiți. Asta pentru că oferta caselor de pariuri este una mai bogată decât în zilele anterioare. Pentru Biletul zilei am ales patru meciuri din această competiție. Cu aceste dueluri putem obține o cotă de 4,58 la MrBit și un potențial câștig de 458 de lei.

Biletul zilei la pariuri, joi, 24 septembrie 2026. Cotă 1,66 din încleștarea scandinavă Norvegia – Danemarca

În Grupa 4 din Liga A a Nations League avem un duel extrem de interesant, joi, de la ora 21:45, pe Ullevaal Stadion din Oslo. Puternica națională a Norvegiei, cu Erling Haaland anunțat titular și în formă excelentă, se duelează cu o altă națională scandinavă, cea a Danemarcei. Va fi un meci aprig, cu o istorie îndelungată.

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Pe istorie am mizat atunci când am ales pariul pentru acest duel. Ne-am uitat la toate meciurile găzduite de Norvegia și am a văzut următoarea listă de rezultate: 1-1, 2-2, 2-1, 1-2, 1-5. A rezultat faptul că un „Ambele marchează (GG)” este pariul indicat de jucat. La MrBit, cota oferită este de 1,66.  

Austria, Serbia și Kosovo ne pot aduce cote excelente pe Biletul zilei

De la aceeași oră, tot în Liga A, pe Stadionul Rajko Mitic din Belgrad se întâlnesc Serbia și Grecia. Este un duel extrem de interesant și de echilibrat, în care orice rezultat este posibil. Am ales de aici un pariu „1x” de cotă 1,44 la MrBit. Grecia are 4 meciuri consecutive în deplasare fără succes. Anticipăm continuarea acestei serii.

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Din Liga A coborâm în B, acolo unde se joacă meciuri interesante la Linz și Pristina. Austria primește vizita Israelului în Grupa 3. Aici nu avem emoții și mizăm pe „1 solist” de cotă 1,44 la MrBit. Austriecii au întâlnit echipa israelienilor în 5 dueluri din 1992 pana în 2021, bilanțul general fiind de 4 victorii și o remiză.

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Ultimul meci de pe Biletul zilei vine din Kosovo. Naționala pe care România a întâlnit-o de mai multe ori în anii precedenți dă piept cu Irlanda. Kosovarii sunt extrem de puternici acasă. S-a văzut asta și în barajul de Mondiale cu Turcia, când au pierdut cu mare ghinion. Vedem în meciul de joi un „1x” de cotă 1,33 la MrBit. În final, biletul nostru are o cotă de 4,58.

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Biletul zilei pariuri joi 24 septembrie cote
Biletul zilei pariuri joi 24 septembrie

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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