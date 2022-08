Biletul zilei la pariuri, joi, 25 august 2022. Mizăm pe două partide din UEFA Europa League pentru un câștig de aproape 460 de lei

Competițiile continentale intercluburi își stabilesc componențele grupelor, fază în care sperăm să ajungă și cele trei echipe rămase în Conference League. Pentru biletul zilei de joi, 25 august 2022 am ales, însă, două meciuri din cea de a doua întrecere europeană intercluburi, UEFA Europa League, pentru că suntem sigur că vom avea parte de spectacole sportive. Meciurile pe care le-am analizat ne fac să credem cu tărie în acest lucru. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 4,81 la .

Deschidem biletul zilei de joi, 25 august 2022 cu duelul din nordul Europei, dintre Silkeborg și HJK Helsinki. Sunt echipele ce au încheiat precedentele sezoane în competițiile interne pe care le reprezintă pe locul 3, danezii, respectiv 1 în cazul finlandezilor. Acesta este și motivul pentru care am ales acest duel, pentru că în cazul oaspeților este și o chestiune de onoare să se califice în faza grupelor Europa League după ce au fost eliminați din tururile preliminare ale Ligii Campionilor.

ADVERTISEMENT

Tot în emisfera nordică rămânem și pentru a doua propunere, una la fel de atractivă între Hearts of Midlothian și FC Zurich. Acest duel pare dezechilibrat, însă noi avem argumentele noastre să credem că va fi o pledoarie pentru fotbal. Vom acorda un mic bonus pentru calificare elvețienilor, dar surpriza va fi jocul scoțienilor, o echipă absolut imprevizibilă.

Cotă de 1,85 pe biletul zilei în disputa Silkeborg – HJK Helsinki

Prima propunere de pe biletul zilei de joi, 25 august 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre două grupări scandinave, un duel viking dacă este să rămânem ancorați în ceea ce o așteaptă și pe FCSB în drumul spre grupele Conference league. Vorbim, însă, despre meciul Silkeborg – HJK Helsinki, din Europa League.

ADVERTISEMENT

Prima manșă, nu atât de spectaculoasă cum ne-am fi așteptat, s-a terminat cu victoria la limită a finlandezilor, cu un gol marcat în minutul 80. Cumva nefiresc pentru ceea ce oferă în general echipele nordice, disputa de la Helsinki a fost una încrâncenată. Nu au lipsit ocaziile la cele două porți, dar a trebuit să ne mulțumim cu un singur gol.

Pariorii care urmăresc întrecerile din campionatele scandinave știu foarte bine că nu există două meciuri la rând cu rezultate atât de strânse și că în general nordicii sunt darnici atunci când vorbim de goluri. Plecând cu șansa a doua, după eșecul de la Helsinki, danezii sunt obligați să atace încă de la început, pentru că e clar că HJK va încerca să conserve rezultatul din tur. Din acest punct de vedere putem spune că echipele finlandeze sunt cele care au trădat întru câtva spiritul fotbalului scandinav.

ADVERTISEMENT

Silkeborg – HJK este unul dintre cele mai spectaculoase dueluri din manșa secundă din play-off-ul Ligii Europa, sau așa ar trebui să fie și noi avem încredere în analiza și intuiția noastră. Vom merge în acest caz pe varianta în care ambele oponente vor puncta, ba chiar mizăm pe faptul că una dintre ele va înscrie un gol mai mult decât adversara: ” ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri”, care are la o cotă de 1,85.

Hearts – FC Zurich ne aduce o cotă de 2,60 la biletul zilei

Mergem în Scoția pentru ultima propunere, la duelul dintre Hearts of Midlothian și FC Zurich. Am spus deja că elvețienii sunt favoriți în viziunea noastră, cum la fel aminteam mai devreme de faptul că gazdele sunt una dintre cele mai imprevizibile echipe din campionatul Scoției. Hearts are șansa ei dacă e să fim corecți, însă nu și experiența necesară de a gestiona o astfel de partidă.

ADVERTISEMENT

Spunem asta tocmai pentru că în ultimii ani Hearts și-a purtat fanii prin toate stările. De la lupta pentru podiumul campionatului, la retrogradări, fie ele și temporare în eșalonul secund. Politica clubului este una interesantă. Tinerii sunt încurajați să joace un fotbal frumos, dar și dârz, specific întrecerilor britanice, iar acest lucru o transformă într-o echipă imprevizibilă. Rezultatele lor sunt ca un roller coaster. Azi pot să învingă pe Celtic, sau Rangers, mâine pot ceda în fața unei echipe mult mai slab cotate.

ADVERTISEMENT

Pe acest amănunt vom miza și noi atunci când vă propunem să mergem pe goluri, dar putem și nominaliza echipa care se va califica. În opinia noastră aceasta nu poate fi decât FC Zurich, deși puteți încerca și un pont cu care să dați o lovitură și mai mare. Noi vom merge cu încredere pe pontul care credem că este cel mai apropiat de ceea ce vom vedea pe micile ecrane: ”ambele echipe marchează și oaspeții se califică”, care are o cotă de 2,60 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 458 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi, 25 august 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 1,85 pentru pronosticul ”ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri” în duelul dintre Silkeborg și HJK Helsinki și o cotă de 2,60 pentru ”ambele echipe marchează și oaspeții se califică”, în disputa dintre Hearts of Midlothian și FC Zurich, care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 458 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.