Deși cele mai importante campionate au intrat în pauza de iarnă, fotbalul se desfășoară în continuare în unele țări din Africa. Meciurile din Cupa Egiptului se joacă joi, iar, cu ajutorul SUPERBET, am construit un bilet pentru ziua de 25 decembrie, cu două partide tari.

Biletul zilei la pariuri, joi, 25 decembrie 2025. Câștig de 393 lei cu fotbal

Primul meci pe care îl analizăm pe biletul zilei de joi de la SUPERBET este Zamalek – Smouha. Partida din Grupa C se anunță una interesantă, întrucât, în ultimele întâlniri dintre cele două formații, am avut parte de surprize. Au fost patru victorii și o înfrângere pentru echipa gazdă în ultimele cinci întâlniri.

Cum echipa gazdă este văzută drept una dintre favoritele la ridicarea trofeului, suntem de părere că în meciul din Cupa Ligii din Egipt. Zamalek are cota 2,05 la SUPERBET pentru a obține cele 3 puncte.

Cotă de 1,92 la Pyramids – Ismaily

Tot joi, la Cupa Ligii din Egipt, vom avea parte de încă un duel extrem de interesant. Pyramids va da piept cu Ismaily, iar cele două formații sunt cunoscute pentru apetitul ofensiv ridicat.

Aici este greu de spus care dintre cele două echipe este favorită. Noi evităm un pariu riscant, întrucât se întâlnesc două formații de nivel similar. În schimb, credem că se va marca mult, iar la SUPERBET avem cota 1,92 pentru selecția „GG – Ambele echipe marchează”.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi, avem două selecții din Cupa Ligii din Egipt. în duelul cu Smouha, la cota 2,05, și pe ”GG – ambele echipe marchează” în partida Pyramids – Ismaily, selecție cotată la 1,92. Combinate pe același bilet, cele două opțiuni ne oferă o cotă totală de 3,92, una atractivă, potrivită pentru un câștig consistent, în cazul unei mize standard de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.