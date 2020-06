Biletul zilei la pariuri, joi 25 iunie 2020. Golurile ne aduc un câștig de peste 250 de lei

Biletul zilei la pariuri, joi 25 iunie 2020. Cupa României și Premier League sunt competițiile din care am ales ponturile pentru biletul zilei de azi, iar cu o cotă totală de 2,56 oferită de Casa Pariurilor putem obține un profit frumușel, de peste 150 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

De la ora 20:00, avem partida-tur din semifinalele Cupei României dintre eternele mari rivale Dinamo și FCSB. Ambele echipe sunt într-o situație ingrată în campionat, iar Cupa a rămas unicul prilej de a spăla rușinea unui sezon dezastruos.

Dintre cele 3 meciuri programate astăzi în etapa 31 din Premier League, am ales pentru biletul zilei la pariuri confruntarea dintre Burnley și Watford (ora 20:00). Oaspeții sunt angrenați în lupta pentru evitarea retrogradării și au mare nevoie de puncte pentru a-și îndeplini obiectivul.

Biletul zilei la pariuri, joi 25 iunie 2020. Cotă de 1,97 pentru cel puțin două goluri FCSB

Dinamo – FCSB este șocul din semifinalele Cupei României. „Câinii roșii” sunt într-o situație disperată, atât din punct de vedere financiar, cât și sportiv, iar partida cu „dușmanul de moarte” a picat cum nu se putea mai prost. Trupa lui Mihalcea e pe loc retrogradabil în Liga 1, tocmai s-a făcut de râs pe teren propriu cu Sepsi (1-3, deși a evoluat mai bine de o oră cu un om în plus), iar după jocul prestat nu par a se întrezări perspective mai bune. În plus, cu zi înainte de meci, tehnicianul gazdelor a mai primit o veste proastă: atacantul sârb Slavko Perovic a fost oprit de la joc de către INMS din cauza problemelor mai vechi pe care le are la inimă, știre anunțată în exclusivitate de FANATIK!

Nici FCSB-ul nu o duce mai bine, are doar un punct acumulat în cele două partide de la reluarea Ligii 1, iar numeroasele accidentări îi dau mari bătăi de cap antrenorului Bogdan Vintilă. Cum titlul pare deja pierdut, e clar că „roș-albaștrii” își vor concentra atenția spre Cupă, mai ales că și patronul Gigi Becali a spus clar și răspicat că are ca obiectiv cucerirea trofeului.

Fiind vorba de o confruntare în dublă manșă, e clar că FCSB are prima șansă la calificarea în finală. Pe care o va forța încă din tur… Dinamo a arătat mari carențe pe faza defensivă, echipa e debusolată, iar oaspeții pot profita din plin de aceste probleme. De aceea, nu ni se pare fantezistă deloc perspectiva unui meci cu multe goluri și vom opta pentru varianta „FCSB înscrie de cel puțin două ori”, pentru care Casa Pariurilor oferă o excelentă cotă de 1,97.

Watford se luptă la retrogradare și ne face cadou o cotă de 1,30

Partida de la Burnley reprezintă pentru Watford o bună oportunitate să iasă din zona minată a clasamentului. Gazdele se află pe o poziție călduță în clasament, au un avans de 12 puncte față de primul loc ce duce în Championship și nici nu arată o formă prea bună de la restartul Premier League. E drept, au jucat în deplasare la Manchester City în primul meci, dar scorul (0-5) și, mai ales, evoluția din teren ne scutesc de orice comentarii.

Watford a arătat o prestație solidă contra lui Leicester, chiar dacă a făcut doar 1-1 pe teren propriu. Orice punct obținut înseamnă încă un pas spre salvarea de la retrogradare, plus că West Ham, Aston Villa sau Bournemouth, contracandidatele sale, nu excelează cu rezultatele pozitive.

Watford va forța victoria în acest meci pentru a se mai liniști puțin și pentru asta are nevoie să adopte o tactică bazată mai mult pe atac. Prin urmare, cel mai plauzibil pronostic pentru acest meci ni se pare „oaspeții marchează”, pentru care am obținut o cotă de 1,30 de la Casa Pariurilor.

În concluzie, avem o cotă de 1,97 pentru „total goluri FCSB 2+” la Dinamo – FCSB și una de 1,30 pentru „marchează oaspeții” la Burnley – Watford, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2,56. Numai bună pentru un profit de peste 150 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.