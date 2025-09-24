Biletul zilei la pariuri, joi, 25 septembrie 2025. Câștig de 276 de lei cu fotbal

Meciurile tari revin, iar astăzi ne concentrăm pe două întâlniri din La Liga și Europa League. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 2,76 la MaxBet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de joi, 25 septembrie 2025.

Cotă de 1,43 la Real Oviedo – Barcelona pentru biletul zilei la pariuri de joi, 25 septembrie 2025

La Liga revine cu o nouă etapă interesantă, unde Real Oviedo primește vizita celor de la Barcelona. Gazdele, promovate în prima divizie la finalul sezonului trecut, au în față un adversar extrem de dificil.

Deși catalanii , au în continuare o echipă valoroasă și capabilă de rezultate mari. Hansi Flick caută o nouă victorie în campionat, la scor, astfel că vom miza pe varianta „peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 1,43 la MaxBet.

Cotă de 1,93 la Aston Villa – Bologna pentru biletul zilei la pariuri de joi, 25 septembrie 2025

Celălalt meci spre care ne îndreptăm atenția este Aston Villa – Bologna, din prima etapă a noului sezon de Europa League. Confruntarea aduce față în față două echipe cu nume importante în țările lor.

Italienii, care vor înfrunta și FCSB în acest sezon, . Judecând după loturile celor două formații, dar și după faptul că golaverajul are un rol important în departajarea ulterioară în competiție, vom miza pe varianta „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1,93 la MaxBet.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 1,43 pentru pronosticul „peste 2,5 goluri” la Real Oviedo – Barcelona și o cotă de 1,93 pentru „ambele echipe marchează: Da” la meciul Aston Villa – Bologna, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 2,76, numai bună pentru un câștig de 276 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.