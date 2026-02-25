ADVERTISEMENT

Meciurile din Champions League s-au încheiat, însă asta înseamnă un singur lucru: ne așteaptă o zi plină de partide tari din Europa League și Conference League. Noi, cu ajutorul celor de la Maxbet, am selectat două dueluri interesante pentru biletul zilei de joi, cu care ne putem rotunji veniturile.

Biletul zilei la pariuri, joi, 26 februarie 2026. Câștig de 247 de lei cu două meciuri din Europa League

Primul meci care ne-a atras atenția este confruntarea dintre În manșa tur, sârbii au făcut surpriza și au obținut victoria în Franța. Echipa din Belgrad a câștigat cu 1-0 și pleacă cu un avantaj important. Rămâne de văzut dacă vecinii noștri vor reuși să protejeze rezultatul.

Lille este obligată să joace cartea atacului și să câștige în Serbia. Echipa din Ligue 1 nu are parte de cel mai bun sezon, însă are în lot jucători care pot face diferența. Noi mizăm pe selecția X2, care la Maxbet are cota 1,46, una bună pentru un pariu destul de sigur.

Cota 1,69 la Nottingham Forest – Fenerbahce

Un alt meci tare al zilei de joi, 26 februarie, se joacă tot în Europa League, dar în Anglia. Nottingham Forest, echipă din Premier League, primește vizita celor de la Fenerbahce. În tur, b și, categoric, pleacă cu prima șansă la calificarea în optimile de finală.

Fenerbahce va încerca să marcheze rapid pentru a spera la o revenire de zile mari, însă e greu de crezut că turcii vor reuși să întoarcă scorul din tur. Noi evităm un pariu solist, însă ne îndreptăm atenția spre un alt pariu interesant. La Maxbet avem cota 1,69 pentru selecția total goluri peste 2,5.

Astfel, pentru biletul zilei de joi, 26 februarie, mizăm pe două selecții din duelurile analizate: X2 în Steaua Roșie – Lille, la cota 1,46, și peste 2,5 goluri în Nottingham Forest – Fenerbahce, la cota 1,69. Combinate, cele două variante oferă o cotă totală de 2,47, ceea ce înseamnă că la o miză de 100 de lei putem obține un câștig de aproximativ 247 de lei, dacă pronosticurile sunt validate.