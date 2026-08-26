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Biletul zilei la pariuri, joi, 27 august 2026. Câștig de 429 de lei cu meciuri din play-off-ul Europa League și Conference League

Trei meciuri din play-off-ul Europa League și Conference League alcătuiesc Biletul zilei la pariuri de joi, 27 august 2026. Aceste dueluri ne pot aduce un câștig de 429 de lei.
Adrian Baciu
26.08.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri joi 27 august 2026 Castig de 429 de lei cu meciuri din playofful Europa League si Conference League
Biletul zilei de joi, 27 august 2026: cotă 4,29 pe meciuri din play-off-ul Europa League și Conference League. Sursa foto: hepta.ro
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Biletul zilei la pariuri de joi, 27 august 2026, nu putea să ocolească oferta extrem de bogată de meciuri din play-off-ul Europa League și Conference League. Am ales să mizăm pe două echipe importante ale continentului și pe una mai micuță, dar extrem de ambițioasă. Cele trei formații ne pot aduce un câștig de peste 400 de lei la Winmasters.

Biletul zilei la pariuri, joi, 27 august: Inter Escaldes, „nașii” lui FCSB, ne aduc o cotă de 1,91

Cele trei competiții inter-cluburi din Europa, UEFA Champions League, Europa League și Conference League își stabilesc componența celor 3 grupe. Marți, miercuri și joi s-au jucat sau se vor juca partidele din play-off. Pentru Biletul zilei la pariuri de pe 27 august am ales două meciuri din Conference League și unul din Europa League.

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Cel mai riscant pariu de pe bilet, dar și cu cota cea mai atractivă, vine din Andorra. De la ora 20:00, Inter Escaldes întâlnește pe Drita (Kosovo), în manșa retur din play-off-ul de accedere în grupa de Conference League. Echipa din Andorra a reușit, în tur, un 2-2 în Kosovo, într-un meci pe care l-a dominat la aproape toate capitolele.

Inter Escaldes este formația care, în sezonul trecut, a reușit să învingă pe FCSB în turul doi preliminar UEFA Champions League, manșa retur, scor 2-1. Andorrezii nu s-au calificat din cauza unui 1-3 la București. Inter are acum returul cu Drita și anticipăm faptul că nu vor avea probleme în a obține victoria și calificarea. Cota la Winmasters este de 1,91.

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Atalanta și Anderlecht, favorite în disputele cu Hapoel Tel Aviv și Kairat Almaty

Tot în Conference League, în Ungaria, israelienii de la Hapoel Tel Aviv dau piept cu italienii de la Atalanta în aceeași fază a play-off-ului. În tur, s-a înregistrat un surprinzător 0-0. Trupa lui Maurizio Sarri a debutat apoi cu dreptul în noul sezon din Serie A, scor 2-1 cu Sassuolo. Anticipăm faptul că italienii vor forța în retur și se vor impune. Atalanta are o cotă de 1,56 la Winmasters pentru un succes.

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Din Conference League facem pasul, pentru meciul 3 de pe bilet, către Europa League. Anderlecht primește vizita celor de la Kaira Almaty. În tur, belgienii s-au impus cu 3-0. În mod normal, echipa din Jupiler Pro-League ar trebui să-și mai treacă în palmares un succes. Winmasters oferă o cotă de 1,44 pentru „1 solist”.

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Biletul zilei de joi, 27 august 2026:

Biletul zilei la pariuri joi 27 august 2026 cote
Biletul zilei la pariuri joi 27 august 2026

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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