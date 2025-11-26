Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, joi, 27 noiembrie 2025. Câștig de 295 lei cu meciurile echipelor din România din cupele europene

Biletul zilei la pariuri de joi, 27 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 295 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Europa League și Conference League.
26.11.2025 | 22:14
Ziua de joi este una de foc pentru echipele din România. FCSB și Universitatea Craiova își joacă poate ultima șansă în cupele europene. Cu ajutorul Don.ro am realizat un bilet interesant, care ne poate ridica veniturile considerabil.

Primul meci pe care îl analizăm este duelul dintre Universitatea Craiova și Mainz din Conference League. E meci mare în Bănie. Stadionul Ion Oblemenco va fi plin ochi și se anunță o atmosferă de zile mari, care ar putea ajuta echipa din Oltenia.

Totuși, Mainz pleacă clar cu prima șansă. Joacă într-un campionat mult mai puternic. Oltenii au arătat însă că se pot bate cu echipe de top și credem că Universitatea Craiova poate face un meci de vis, care să îi păstreze șanse pentru o calificare în primăvara europeană.

Totuși, evităm să mergem pe un pariu solist, întrucât orice se poate întâmpla în Bănie. Ne orientăm atenția spre un pronostic cu șanse mai mari de reușită: ambele marchează DA, cu o cotă de 1,76.

FCSB, meci dificil cu Steaua Roșie. Cotă de 1,68 la partida din Serbia

Tot joi joacă și campioana României, FCSB. Roș-albaștrii merg în Serbia pentru duelul cu Steaua Roșie Belgrad. Partida se anunță una complicată pentru echipa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii, mai ales că în tribune vor fi zeci de mii de fani care vor pune o presiune uriașă.

Noi suntem de părere că vom avea parte de un meci spectaculos, cu multe reușite. Se întâlnesc două echipe care practică un fotbal ofensiv și au probleme în apărare. Din acest motiv, alegem selecția total goluri peste 2,5, cu o cotă de 1,68.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, propunem o cotă de 1,76 pentru selecția „ambele marchează: DA” la Universitatea Craiova – Mainz și o cotă de 1,68 pentru pronosticul „total goluri: peste 2,5” la Steaua Roșie Belgrad – FCSB. Combinate pe același bilet, cele două opțiuni ne oferă o cotă totală de 2,95, numai bună pentru un câștig de 295 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

