Biletul zilei la pariuri, joi, 27 octombrie 2022. Câștig de peste 300 de lei cu meciuri din Conference League

După o săptămâna în care nu s-a jucat în competițiile europene, Conference League vine cu meciuri incendiare în etapa a 5-a, în care unele formații își pot asigura locul în primăvara europeană, iar altele pot pierde șansele la calificare. După ce am analizat meciurile ne-am oprit asupra a două meciuri interesante. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,12 la și așteptăm un profit major.

Două meciuri din Conference League pot aduce un câștig de peste 300 de lei cu biletul zilei la pariuri

Primul meci de pe biletul zilei de joi este duelul dintre West Ham și Silkeborg din grup B, care va începe la ora 22:00. „Ciocănarii” sunt deja calificați, în timp ce .

Al doilea meci îl reprezintă confruntarea dintre Sivasspor și CFR Cluj, din grupa G, care va începe la ora 22:00. Cele două echipe se află la egalitate, 7 puncte, și se luptă direct pentru calificarea mai departe.

Cotă de 1,94 la meciul dintre West Ham și Silkeborg de pe biletul zilei la pariuri de joi

West Ham este deja calificată în primăvara europeană și ar putea aborda ceva mai lejer meciul cu Silkeborg. Formația pregătită de David Moyes s-a impus în Danemarca, scor 3-2 pe terenul danezilor și are maximum de puncte după 4 etape.

De cealaltă parte, Silkeborg a adunat cele 6 puncte din confruntările cu FCSB, pe care le-a câștigat „en fanfare”, scor 10-0 în cele două meciuri. Danezii au cel mai bun atac din grupă după 4 etape, iar un gol pe terenul englezilor nu ar fi greu de crezut. De asemenea, meciul cu goluri din tur, încheiat 2-3, ne îndeamnă să pariem pe multe reușite.

Astfel, datorită faptului că West Ham și-a asigurat prezența mai departe în Conference League și ar putea aborda lejer partida vom miza pe varianta „ambele echipe marchează: da”, care are o cotă de 1,94 la . De asemenea, forța ofensivă pe care a arătat-o Silkeborg în cele 4 meciuri ne-a convins să mizăm pe această variantă.

Meciul Sivasspor – CFR Cluj plusează cu o cotă de 1,61

Sivasspor este liderul grupei G, la egalitate de puncte cu formația pregătită de Dan Petrescu, însă grație succesului din tur, scor 1-0, turcii se află pe prima poziție. , iar șansele la calificare sunt reale.

Fără înfrângere de 8 meciuri, trupa lui Dan Petrescu nu este adepta unui joc spectaculos, victoriile înregistrate în acest sezon fiind, în mare parte, la o diferență maximă de două goluri. Ținând cont de miza partidei, „Bursucul” ar putea aborda meciul cu precauție, iar ardelenii primesc foarte rar gol când se apără.

De cealaltă parte, Sivasspor are al doilea atac din grupă după Ballkani, ultima clasată. Meciul tur a fost unul fără prea multe reușite, golul victorios al turcilor, fiind marcat din penalty în minutul 28. În aceste condiții, am ales varianta „Total goluri: sub 2,5”, care are la o cotă de 1,61.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 312 lei

În final, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Unibet o cotă de 1,94 pentru pronosticul ”ambele echipe marchează: da” în meciul West Ham – Silkeborg și o cotă de 1,61 pentru ”total goluri: sub 2,5” la Sivasspor – CFR Cluj, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,12. Numai bună pentru un câștig de 312 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.