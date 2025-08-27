Fotbalul de mare calitate continuă, iar joi vom avea parte de dueluri de foc în returul playoff-ului cupelor europene. Pe biletul zilei de la NetBet am pregătit o selecție de 3 partide care, combinate, ne pot rotunji veniturile.

Biletul zilei la pariuri, joi, 28 august 2025. Câștig de 407 lei cu trei meciuri europene

Primul meci pe care îl vom analiza este confruntarea de la Salonic între PAOK și Rijeka. a fost învinsă în manșa tur din playoff-ul Europa League cu scorul de 0-1, însă vrea să își ia revanșa în fața propriilor fani.

Se anunță un meci extrem de echilibrat la Salonic. Rijeka va intra pe teren cu gândul la conservarea rezultatului din tur, iar elevii lui Răzvan Lucescu sunt obligați să înceapă bine partida. Noi mizăm pe un meci închis, cu puține reușite, iar la NetBet avem cota 1,66 pentru selecția „total goluri sub 2,5”.

Un alt meci interesant este Young Boys – Slovan Bratislava. În tur, echipa din Elveția a câștigat la limită în deplasare cu scorul de 1-0, iar slovacii sunt obligați să producă surpriza. Aici pare un duel de totul sau nimic, și mizăm pe spectacol, iar la NetBet avem cota 1,69 pentru pronosticul „ambele marchează DA”.

Cota 1,45 la Beșiktaș – Lausanne

Ultimul meci pe care îl analizăm este unul din Beșiktaș primește vizita elvețienilor de la Lausanne. În tur a fost 1-1, iar turcii nu au altă șansă decât să câștige. Profităm de cota bună de la NetBet, 1,45 pentru pariul „1 solist”.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1,66 pentru pronosticul „total goluri sub 2,5” în meciul PAOK – Rijeka, o cotă de 1,69 pentru „ambele marchează DA” în meciul Young Boys – Slovan Bratislava și o cotă de 1,45 pentru pariul „1 solist” în meciul Beșiktaș – Lausanne. Combinate pe un singur bilet, aceste selecții ne dau o cotă totală de 4,07, ceea ce înseamnă un câștig potențial de 407 lei dacă mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.