Biletul zilei la pariuri, joi, 28 mai 2026. Câștig de 530 lei cu meciuri fotbal

ADVERTISEMENT

Cum majoritatea campionatelor puternice au ajuns la final, echipele naționale profită și și-au programat mai multe partide amicale înainte de începerea Campionatului Mondial. Joi, 28 mai, mizăm pe biletul zilei pe două dueluri extrem de interesante, iar profitul adus de MaxBet poate fi unul semnificativ.

Biletul zilei la pariuri, joi, 28 mai 2026. Meciul Egipt – Rusia ne aduce o cotă de 2.75

Campionatul Mondial a intrat pe ultima sută de metri, astfel că naționalele calificate caută să își testeze abilitățile în partide amicale. În acest caz se află și Egipt, țară care se va duela cu Belgia, Noua Zeelandă și Iran la turneul final ce va avea loc în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

ADVERTISEMENT

Interesant este că are programat o partidă de pregătire cu reprezentativa Rusiei, țară care este exclusă din competițiile majore. Cum Egipt trebuie să pună la punct toate detaliile înainte de turneul final, am ales să mizăm pe „1 solist” în Egipt – Rusia, care la MaxBet are o cotă de 2.75.

Cota 1,93 la Irlanda – Qatar

Al doilea duel spre care ne îndreptăm atenția este cel dintre Irlanda și Qatar. Meciul de la Dublin este programat de la ora 21:45, iar fanii sunt nerăbdători să vadă . Totodată, cu siguranță că renumitul Julen Lopetegui va încerca să plece fără înfrângere din această deplasare.

ADVERTISEMENT

În contextul în care partida este una de pregătire, iar antrenorii vor încerca să folosească cât mai mulți jucători, suntem de părere că vor exista gafe în defensivă de ambele părți. Prin cele prezentat, am ales pronosticul „GG – Ambele echipe marchează” în partida dintre Irlanda și Qatar.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 2,75 pentru pronosticul „1” în meciul Egipt – Rusia și o cotă de 1,93 pentru „GG” la Irlanda – Qatar, care, combinate pe un singur bilet, ne oferă o cotă totală de 5,30. Numai bună pentru un câștig de 530 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.