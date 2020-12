Biletul zilei la pariuri, joi, 3 decembrie 2020. Astea sunt meciurile care ne triplează banii

Biletul zilei la pariuri, joi, 3 decembrie 2020. Dacă e joi, e Europa League. Iar dacă e Europa League, e biletul zilei din fotbalul european. Am selectat două meciuri cu miză, în care favoriţi sunt oaspeţii, iar Get’s Bet ne oferă o cotă totală de 2,98 pentru alegerile noastre. Ne triplăm investiţia rapid.

Primul meci de pe biletul zilei este LASK Linz – Tottenham, de la 19:55, în grupa J. Trupa lui Mourinho îşi asigură calificarea în cazul unui succes în faţa unei echipe pe care a spulberat-o în meciul tur.

AZ Alkmaar – Napoli este cea de-a doua partidă de pe biletul zilei. Fluierul de start se dă la 22:00, iar italienii vor răzbunare pentru singura înfrângere de până acum.

Napoli aduce o cotă de 1,68 pe biletul zilei

LASK Linz a strâns 6 puncte din primele 4 meciuri, două victorii şi două înfrângeri. Austriecii au debutat cu un eşec 0-3 chiar în faţa lui Tottenham, la Londra, după care au legat două succese la limită, 4-3 pe teren propriu cu Ludogoreţ şi 1-0 în deplasare la Antwerp, iar apoi au pierdut cu aceeaşi belgieni de la Antwerp, 0-2 în Austria. În cazul unei înfrângeri, LASK este eliminată indiferent ce se întâmplă în toate celelalte meciuri.

Tottenham era favorita certă a grupei, dar se află doar pe locul secund, la egalitate de puncte cu liderul Antwerp. Iar poziţia secundă este cauzată de înfrângerea 0-1 suferită în Belgia. În rest, Spurs are 3 victorii lejere: acel 3-0 cu LASK, plus alte două cu Ludogoreţ, 3-1 în Bulgaria şi 4-0 pe teren propriu. Trupa lui Mourinho are cel mai bun atac, 10 goluri marcate, şi cea mai „închisă“ defensivă, doar două goluri.

În campionat, LASK e a doua, după Salzburg, şi a strâns 20 de puncte din 9 meciuri, procentaj destul de bun, ţinând cont de nivelul competiţiei din Austria. De partea cealaltă, Spurs e prima în Premier League, lucru care nu s-a mai întâmplat de ceva timp. Un titlu cu Tottenham ar însemna enorm pentru Mourinho, iar în etapa următoare are meci destul de greu cu Arsenal. E de aşteptat să menajeze câţiva jucători, dar diferenţe de valoarea între loturile lui LASK şi Spurs e suficient de mare încât o asemenea decizie a antrenorului englezilor să nu pună în pericol rezultatul. „2 solist“ are cota 1,68 la Get’s Bet.

Victoria lui Tottenham contribuie cu o cotă de 1,76 la biletul zilei

AZ Alkmaar este a treia în grupa F, după adversara de astăzi şi Real Sociedad. Olandezii au început excelent, cu două victorii în primele două etape, 1-0 la Napoli şi 4-1 cu Rijeka, dar a urmat dubla cu spaniolii din care au plecat cu un singur punct. A fost 0-1 la Sociedad şi 0-0 în Olanda. Alkmaar este singura formaţie care i-a luat punct lui Napoli.

Napoli, care vine după o victorie superbă – 4-0 cu AS Roma -, e liderul grupei, cu nouă puncte. În afara eşecului cu AZ, Napoli a învins tot: 1-0 pe terenul lui Sociedad, 2-1 la Rijeka şi apoi 2-0 pe teren propriu cu aceeaşi Rijeka. În ultima rundă, italienii joacă împotriva lui Sociedad şi va fi un meci greu. Ar fi indicat să obţină calificare încă de acum, iar un succes în Olanda îi garantează acest lucru.

În tur, la victoria lui AZ la poalele Vezuviului, Napoli a controlat jocul de la un capăt la celălalt, dar a pierdut 0-1. 70% posesie, 20 de ocazii de gol, faţă de doar 4 ale olandezilor, şi totuşi italienii au cedat. Acum, vor dori răzbunare şi au forţa de a o obţine. „2 solist“ are cota 1,76 la Get’s Bet.

Câştig de trei ori mai mare decât miza

În concluzie, pentru a câştiga 300 de lei avem nevoie de victoria favoriţilor. Tottenham porneşte cu prima şansă pe terenul lui LASK Linz, iar Napoli vrea răzbunare pentru ocaziile irosite în meciul tur. Get’s Bet propune cote atractive, care împreună ne pot aduce un profit de 200 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.