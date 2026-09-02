Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, joi, 3 septembrie 2026. Câștig de peste 300 de lei cu meciuri din La Liga și Ligue 1

Biletul zilei la pariuri de joi, 3 septembrie 2026, poate aduce un câștig de peste 300 de lei cu pronosticuri la meciurile Real Sociedad – Celta Vigo (La Liga) și Toulouse – Lille (Ligue 1).
FANATIK
02.09.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri joi 3 septembrie 2026 Castig de peste 300 de lei cu meciuri din La Liga si Ligue 1
Biletul zilei la pariuri, joi, 3 septembrie 2026. Cotă 3.14 la MrBit pe două meciuri din La Liga și Ligue 1. FOTO: Profimedia
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Biletul zilei la pariuri de joi, 3 septembrie 2026, propune două meciuri din campionatele mari ale Europei. Este vorba despre partidele Real Sociedad – Celta Vigo, din La Liga, și Toulouse – Lille, din Ligue 1. Am analizat aceste dueluri și am ales pronosticuri care cumulate ajung la o cotă totală de 3.14 la MrBit.

Biletul zilei la pariuri, joi, 3 septembrie 2026. Cotă 3.14 la MrBit pe două meciuri din La Liga și Ligue 1

La Real Sociedad – Celta Vigo ne-am gândit să mergem pe un pronostic de tip „1 solist”, la o cotă de 1.70. Bascii joacă acasă, pe Reale Arena, într-un moment în care Celta Vigo este încă în căutarea primei victorii din acest sezon de La Liga, cu doar un punct adunat după primele etape.

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La meciul Toulouse – Lille am ales să mergem pe „2 solist”, la o cotă de 1.85. Lille a început excelent noul sezon, este singura echipă neînvinsă implicată în etapa de joi din Ligue 1 și vine după un rezultat de prestigiu, un egal obținut pe terenul lui PSG. Istoricul direct este, de asemenea, copleșitor în favoarea oaspeților: 17 victorii în ultimele 30 de confruntări cu Toulouse, inclusiv patru succese consecutive, cel mai recent un categoric 4-0.

Toulouse traversează un start complicat , iar diferența de formă dintre cele două echipe este evidentă. Lille se pregătește și pentru debutul din Champions League, programat peste doar câteva zile, ceea ce ar trebui să fie un motiv suplimentar pentru a nu lăsa puncte pe teren în deplasare.

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Pronosticurile alese pentru biletul zilei de joi, 3 septembrie 2026, la pariuri:

  • Real Sociedad – Celta Vigo: 1 – 1.70
  • Toulouse – Lille: 2 – 1.85

Atenție! Biletul nu reprezintă o garanție a câștigului. Pariurile sportive implică întotdeauna un grad de risc. Recomandarea este să mizați doar sume pe care vă permiteți să le pierdeți și să jucați responsabil!

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