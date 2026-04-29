Biletul zilei la pariuri, joi, 30 aprilie 2026. Câștig de 400 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de joi, 30 aprilie 2026, poate aduce un câștig de 400 de lei cu ajutorul a două meciuri interesante din semifinalele UEFA Europa League
29.04.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri joi 30 aprilie 2026 Castig de 400 de lei cu fotbal
Biletul zilei de joi, 30 aprilie, este realizat pe baza semifinalelor din UEFA Europa League. Foto: Hepta.ro
Joi, coborâm puțin nivelul față de PSG – Bayern, care va rămâne cu siguranță în istorie, însă sperăm că vom avea parte de un spectacol măcar la jumătatea celui de marți, de la Paris. Cele mai bune patru echipe din Europa League se vor întâlni în primul tur al semifinalelor. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.00 la MaxBet și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de joi, 30 aprilie 2026.

Cotă de 2.90 de la Nottingham Forest – Aston Villa pentru biletul zilei la pariuri de joi, 30 aprilie 2026

Joi, în Europa League, una dintre semifinale este exclusiv englezească. Tocmai de aceea, pentru a le compara, ne putem uita și în clasamentul din Premier League, acolo unde Aston Villa este una dintre echipele de Champions League, în timp ce Nottingham Forest se luptă pentru evitarea retrogradării.

Chiar dacă „pădurarii” par într-o formă foarte bună în ultima vreme și au obținut două victorii fulminante în campionatul intern, unde au învins Burnley cu 4-1 și Sunderland cu 5-0, Formația condusă de Unai Emery este la un alt nivel și de aceea vom miza pe „2 solist” pentru o cotă de 2.90 oferită de MaxBet.

Cota de 1.38 de la Braga – Freiburg completează biletul zilei de joi

Cea de-a doua semifinală din Europa League se va juca în Portugalia, însă va fi condusă de o brigadă de arbitri din Anglia. Braga și Freiburg au făcut spectacol în sferturile competiției. Nemții au trecut fără nicio emoție de Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, după 6-1 la general, în timp ce lusitanii au întors Real Betis de la 2-0 și au învins cu scorul de 4-2.

În turul semifinalei dintre cele două ne așteptăm la un meci cel puțin la fel de spectaculos, în care să se marcheze goluri. Din acest motiv vom alege să mergem pe pronosticul „Peste 1,5 goluri”, pentru o cotă de 1,38 oferită de MaxBet.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 2.90 pentru pronosticul „2 solist” la Nottingham Forest – Aston Villa și o cotă de 1.38 pentru „peste 1,5 goluri” în meciul Braga – Freiburg, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4.00, numai bună pentru un câștig de 400 lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

