Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, joi, 30 iulie. Câștig de 256 de lei cu meciurile celor de la FCSB și CFR Cluj din Conference League

Biletul zilei la pariuri, joi, 30 iulie, are la bază două meciuri din cupele europene. Putem obține un câștig de 256 de lei cu echipele românești FCSB și CFR Cluj, angrenate în Conference League.
Adrian Baciu
29.07.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri joi 30 iulie Castig de 256 de lei cu meciurile celor de la FCSB si CFR Cluj din Conference League
Biletul zilei la pariuri, joi, 30 iulie: mizăm pe FCSB și CFR Cluj. Sursa foto: hepta.ro
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Ziua de joi, 30 iulie 2026, aduce o ofertă bogată pentru pariori. La Biletul zilei am ales să mizăm pe meciurile jucate de FCSB și CFR Cluj în turul 2 preliminar din Conference League. Oferta celor de la DON ne aduce două cote atractive pentru aceste partide. Șansele de reușită sunt foarte importante.

FCSB trebuie să învingă în Letonia pe Auda. Roș-albaștri au o cotă de 1,66

Prima echipă din România care intră în scenă, joi, în a treia competiție europeană ca valoare, este FCSB. Roș-albaștrii au pornit din postura de mari favoriți cu cei de la FK Auda în turul 2 preliminar din Conference League. Calculele hârtiei au fost date peste cap în urmă cu o săptămână. Pe Ghencea, modesta Auda s-a impus cu 3-2.

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Elevii lui Marius Baciu trebuie să dea totul la Riga pentru calificare. În primul rând, FCSB trebuie să învingă. Orice alt rezultat este echivalent cu eliminarea. Avem încredere că diferența uriașă de valoare dintre cele două formații se va vedea și pe tabelă. Am ales un ”2 solist” din oferta DON și o cotă de 1,66. Meciul Auda – FCSB se joacă joi, de la ora 19.00.

CFR Cluj, mare favorită cu Alashkert: cotă 1,53

O altă echipă cu pretenții din România, CFR Cluj, joacă tot joi, de la ora 21:30, dar acasă, cu armenii de la Alashkert. După 1-1 în turul de la Erevan, calificarea rămâne deschisă, însă pe hârtie avem o favorită clară. Echipa din Gruia are o cotă de 1,53 pe care nu o putem rata din oferta celor de la DON.

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Clujenii au început ezitant acest sezon, cu un eșec la Galați cu Oțelul, scor 1-2. Apoi, în partida tur cu Alashkert, echipa portughezului Antonio Folha a fost condusă cu 0-1. CFR a demonstrat apoi că este favorită pentru turul 3 și a egalat. În campionat, ardelenii au trecut la pas de FC Voluntari, scor 5-0, iar acum par într-o formă care să îi ajute și în Europa.

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Biletul zilei la pariuri, joi, 30 iulie, vine cu o cotă de 2,56

În cazul în care nu vom avea parte de surprize, FCSB și CFR Cluj, două dintre cele trei reprezentante ale României în UEFA Conference League, ne pot aduce o cotă finală de 2,56. Cu 100 de lei mizați la DON putem obține rapid un câștig de 256 de lei.

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Biletul zilei pariuri joi 30 iulie

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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