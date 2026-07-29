Biletul zilei la pariuri, joi, 30 iulie. Câștig de 256 de lei cu meciurile celor de la FCSB și CFR Cluj din Conference League

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Ziua de joi, 30 iulie 2026, aduce o ofertă bogată pentru pariori. La Biletul zilei am ales să mizăm pe meciurile jucate de FCSB și CFR Cluj în turul 2 preliminar din Conference League. Oferta celor de la DON ne aduce două cote atractive pentru aceste partide. Șansele de reușită sunt foarte importante.

FCSB trebuie să învingă în Letonia pe Auda. Roș-albaștri au o cotă de 1,66

Prima echipă din România care intră în scenă, joi, în a treia competiție europeană ca valoare, este FCSB. Roș-albaștrii au pornit din postura de mari favoriți cu cei de la FK Auda în turul 2 preliminar din Conference League. Calculele hârtiei au fost date peste cap în urmă cu o săptămână. Pe Ghencea, modesta Auda s-a impus cu 3-2.

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Elevii lui Marius Baciu trebuie să dea totul la Riga pentru calificare. . Orice alt rezultat este echivalent cu eliminarea. Avem încredere că diferența uriașă de valoare dintre cele două formații se va vedea și pe tabelă. Am ales un ”2 solist” din oferta DON și o cotă de 1,66. Meciul Auda – FCSB se joacă joi, de la ora 19.00.

CFR Cluj, mare favorită cu Alashkert: cotă 1,53

O altă echipă cu pretenții din România, CFR Cluj, joacă tot joi, de la ora 21:30, dar acasă, cu armenii de la Alashkert. După 1-1 în turul de la Erevan, calificarea rămâne deschisă, însă pe hârtie avem o favorită clară. Echipa din Gruia are o cotă de 1,53 pe care nu o putem rata din oferta celor de la DON.

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Clujenii au început ezitant acest sezon, cu un eșec la Galați cu Oțelul, scor 1-2. Apoi, în partida tur cu Alashkert, echipa portughezului Antonio Folha a fost condusă cu 0-1. CFR a demonstrat apoi că este favorită pentru turul 3 și a egalat. În campionat, , iar acum par într-o formă care să îi ajute și în Europa.

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Biletul zilei la pariuri, joi, 30 iulie, vine cu o cotă de 2,56

În cazul în care nu vom avea parte de surprize, FCSB și CFR Cluj, două dintre cele trei reprezentante ale României în UEFA Conference League, ne pot aduce o cotă finală de 2,56. Cu 100 de lei mizați la DON putem obține rapid un câștig de 256 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.