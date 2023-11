Biletul zilei la pariuri, joi, 30 noiembrie 2023. Câștig de 490 de lei cu fotbal

Oferta pentru biletul zilei de joi la pariuri este extrem de tentantă cu meciuri din Europa League și Conference League. Am ales câte un meci din fiecare competiție europeană și am construit o cotă totală de 4.90 la Betano. Un potențial câștig ne va aduce în buzunare suma de 490 de lei, dacă vom miza 100 de lei.

Sturm Graz – Rakow ne rezervă o cotă de 2.00 pe biletul zilei la pariuri

Sturm Graz primește vizita lui Rakow, joi, 30 noiembrie, ora 19:45, în cadrul etapei a 5-a din Grupa D din Europa League. Polonezii caută prima victorie din grupe, în timp ce Sturm Graz are nevoie de un succes pentru a spera la calificarea în fazele eliminatorii ale competiției.

Austriecii ocupă locul 3 în clasament, cu 4 puncte în tot atâtea partide, în timp ce Rakow se află pe ultima poziție, cu un singur punct după 4 runde. Meciul tur a fost câștigat de Sturm Graz, scor 1-0. Singurul punct obținut în grupe a fost pe teren propriu, scor 1-1 cu Sporting.

Locul 2 din grupă duce în „șaisprezecimile” Europa League, în timp ce un eventual loc 3 conduce spre „șaisprezecimile” Conference League. Vom alege varianta „X2”, care are la Betano o cotă de 2.00.

Nordsjaelland – Fenerbahce ne sare în ajutor cu o cotă de 2.45

Nordsjaelland – Fenerbahce este unul dintre duelurile tari din UEFA Conference League. Disputa de pe Right to Dream Park are loc joi, 30 noiembrie, de la ora 22:00. În tur, turcii s-au impus fără probleme, scor 3-1.

Cele două formații luptă decisiv pentru câștigarea grupei și implicit pentru calificarea în „optimile” competiției. Fenerbahce este lider, cu 9 puncte după 4 runde, în timp ce , se află pe locul 2 cu 7 puncte în 4 etape.

Ambele formații au câte doi indisponibili pentru partida de joi seară. Vom alege varianta „2 solist”, care are la Betano o cotă de 2.45, numai bună de pariat.

Biletul zilei la pariuri, joi, 30 noiembrie 2023, ne poate aduce un posibil câștig de 490 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2.00 pentru pronosticul „X2” în meciul Sturm Graz – Rakow și o cotă de 2.45 pentru „2” la Nordsjaelland – Fenerbahce, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.90. Numai bună pentru un câștig de 490 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.