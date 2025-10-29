Biletul zilei la pariuri, joi, 30 octombrie 2025. Câștig de 343 lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Fotbalul nu se oprește nicio secundă în această săptămână deoarece etapa intermediară din Italia îi ține în priză pe iubitorii de fotbal. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.43 la Don.ro și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de joi, 30 octombrie 2025.

Cotă de 1,64 de la Cagliari – Sassuolo pentru biletul zilei la pariuri de joi, 30 octombrie 2025

Unul dintre meciurile de joi va fi unul din jumătatea a doua a clasamentului, dintre Cagliari și Sassuolo, echipe ce ocupă locurile 13 și 14 din prima ligă italiană.

Cele două formații au păstrat stilul italian, iar în meciurile lor se înscriu foarte rar mai mult de 2 goluri. Ambele echipe abordează un joc foarte tacticizat, iar ofensiva nu este punctul lor forte, tocmai de aceea vom miza pe un meci cu „sub 2,5 goluri” pentru care Don.ro oferă o cotă de 1,64.

Cota de 2,08 de la Pisa – Lazio completează biletul zilei de luni

Într-adevăr, Formația din capitala Italiei nu a pornit cel mai bine în acest debut de sezon. Totuși ei au adunat 11 puncte în 8 meciuri și se află fix la jumătatea clasamentului, pe locul 10.

De cealaltă parte, Cu o medie de doar 0,5 puncte pe meci, echipa lui Marius Marin nu o duce foarte bine și se află pe penultima poziție, cu un punct mai mult decât „lanterna roșie” Genoa.

Ținând cont de valoare jucătorilor, dar și că suntem de părere că lazialii nu vor avea emoții cu Pisa, de aceea vom miza pe „2 solist”, pentru o cotă de 2,08 oferită de Don.ro.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Don.ro o cotă de 1,64 pentru pronosticul „sub 2,5” la Cagliari – Sassuolo și o cotă de 2,08 pentru „2 solist” în meciul Pisa – Lazio, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.43, numai bună pentru un câștig de 343 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.