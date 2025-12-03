Biletul zilei la pariuri, joi, 4 decembrie 2025. Câștig de 671 de lei cu meciuri din Cupa României și Premier League

ADVERTISEMENT

Fotbalul nu se oprește nici în timpul săptămânii și avem fie meciuri de cupă, fie etape intermediare în campionatele de top.

Meci pe contre în Manchester United – West Ham. Cotă 1.91 pentru cornere multe

Manchester United și West Ham se întâlnesc în , pe Old Trafford. Diavolii vin după un succes, 2-1, în deplasare, cu Crystal Palace, după ce la pauză scorul era în favoarea echipei londoneze. De cealaltă parte, trupa la care strălucește Jarrod Bowen a pierdut meciul pe care l-a avut acasă contra celor de la Liverpool.

Cormoranii au învins, 2-0, și au lăsat-o pe West Ham United în subsolul clasamentului. Meciul dintre United și West Ham va fi unul în care ambele formații vor căuta victoria, pentru că nevoia de puncte este mare, iar din acest motiv noi mizăm pe activitate la ambele porți. În aceste condiții, un pariu pe minim 11 cornere în meci, la o cotă de 1.91, oferită de Netbet, este pronosticul nostru la această confruntare.

Sepsi – Universitatea Cluj. Trupa din SuperLiga își va arăta superioritatea

Meciurile de cupă sunt de multe ori surprinzătoare, însă sistemul existent acum în România este unul ce a făcut să fie din ce în ce mai puține surprize. Sepsi, formație care este acum în liga secundă, va primi vizita celor de la Universitatea Cluj. Luni, covăsnenii au jucat pe teren propriu, în campionat, cu Poli Iași, și au folosit toți titularii, iar oboseala ar putea să fie resimțită.

Trupa pregătită de Cristiano Bergodi a remizat în campionat, 0-0, cu Universitatea Craiova, iar de la sosirea italianului a arătat că este o echipă greu de bătut. Visul unui trofeu rămâne pentru fanii grupării, mai ales după ce au pierdut o finală cu Sepsi, acum câțiva ani. Noi mizăm pe o victorie a lui Universitatea Cluj, la o cotă de 2.51 oferită de Netbet.

Metaloglobus – CFR Cluj. Oaspeții, nevoiți să salveze un sezon prost

Un alt duel din Cupa României ne-a atras atenția, prin prisma unui argument solid pe care îl avem. CFR Cluj a pierdut în ultima rundă din SuperLiga, 0-3, cu FC Argeș, iar șansele la un loc de play-off au scăzut și mai mult, iar din acest motiv trupa lui Daniel Pancu trebuie să se concentreze pe a doua competiție internă pentru a spera la calificarea în cupele europene.

Metaloglobus duce o luptă dificilă de menținere în prima ligă și nu pare că ar avea obiectiv să câștige Cupa României. Datorită acestor aspecte, noi mizăm pe o victorie a CFR-ului, la o cotă de 1.40 oferită de Netbet. Așadar, dacă adunăm cele 3 pronosticuri pe , reiese o cotă de 6.71, iar cu o miză de 100 de lei, un câștig de 671 de lei ne poate face un Sfântul Nicolae mai fericit.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.